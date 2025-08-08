Niño Becerra estalla contra las terrazas: "No se puede pasar"

El catedrático en economía denuncia públicamente la invasión del espacio público por terrazas descontroladas desde la pandemia

Niño Becerra estalla contra lo que está pasando en el mercado laboral en España: “Mal, muy mal”

Santiago Niño Becerra critica la expansión de las terrazas

Santiago Niño Becerra critica la expansión de las terrazas / El Periódico

Luis Alloza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las terrazas de los bares y restaurantes llevan en el ojo del huracán durante los últimos años. Su expansión sin límites desde la pandemia ha provocado infinidad de polémicas entre los ciudadanos en la gran mayoría de localidades de España. Muchos vecinos se quejan de la falta de control por parte de las autoridades del número de mesas o la hora de cierre de las terrazas, hecho que dificulta el sueño de los habitantes de los pisos cercanos que abren la ventana para refrescar la casa en plena ola de calor.

La hostelería es una pieza fundamental de la economía en España. Un experto económico como Niño Becerra también ha querido dar opinión sobre un tema que tiene dividida a la ciudadanía. Hay muchas personas a favor de las terrazas porque son fieles usuarios mientras que otras se oponen a ellas con dureza por el ruido que generan o la invasión de la acera que dificulta el paso de los peatones.

Un grupo de turistas y visitantes en una de las terrazas del centro de Huesca

Un grupo de turistas y visitantes en una de las terrazas del centro de Huesca / DAVID CHIC

Además, hay personas que están a favor de que se pueda fumar en las terrazas de los bares y restaurantes mientras que otras están en contra porque no quieren tragarse el humo de los otros. Se trata de una batalla feroz entre la ciudadanía que los ayuntamientos deben regular una confrontación que está lejos de apaciguarse.

Sabedor de la importancia económica que tiene en nuestro país, Niño Becerra ha explotado contra la situación que viven algunos ciudadanos cuando tienen que pasar por una acera llena de terrazas. El catedrático de la Universidad Ramón Llull de Barcelona ha publicado una foto de una acera en la que hay muy poco espacio entre la terraza y el bar.

"Se rozan"

"Desde el virus, el crecimiento y extensión de las terrazas de bares y restaurantes parece no tener límites. El resultado es el que muestra la imagen tomada en una localidad de España donde se puede observar una acera. Les aseguro que dos personas caminando en sentido contrario se rozan cuando pasan por la zona señalada", explica Becerra que estuvo un rato mirando cómo caminaban por ahí las personas.

Noticias relacionadas y más

"Una persona empujando un cochecito de bebé y otra persona no pueden pasar y una de las dos tiene que esperar a que pase la otra. Y si sale de uno de los bares alguien portando una bandeja con el pedido de una mesa y pasa alguien por la acera, la espera de una de las dos es inevitable", concluye el experto económico antes de pedir a los ayuntamientos que tomen medidas efectivas al respecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
  2. Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
  3. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  4. Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
  5. Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
  6. Telecinco cambia al sustituto de 'Socialité': elimina a Calleja tras no funcionar en audiencias y lo sustituye por este programa
  7. La mujer de Pablo Echenique confirma su separación tras 12 años casados: 'Ya era hora de pensar en mí
  8. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales

Los militares elevaron el nivel del agua de un río en Ohio para vigilar el paseo en barco de la familia de JD Vance

Los militares elevaron el nivel del agua de un río en Ohio para vigilar el paseo en barco de la familia de JD Vance

Amazon derrumba sus precios con rebajas de hasta el 85 %: los grandes chollos del día

Amazon derrumba sus precios con rebajas de hasta el 85 %: los grandes chollos del día

TVE anuncia el estreno de 'ENA' tras casi dos años de espera y las críticas constantes de su polémico creador

TVE anuncia el estreno de 'ENA' tras casi dos años de espera y las críticas constantes de su polémico creador

Miles de viviendas en España quedarán fuera del mercado en 2030 por su mala eficiencia energética

Miles de viviendas en España quedarán fuera del mercado en 2030 por su mala eficiencia energética

España supera por primera vez los tres millones de ocupados en el turismo

España supera por primera vez los tres millones de ocupados en el turismo

Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: "Nos ha sorprendido tanto cariño"

Los históricos propietarios del bar Diego de L'Hospitalet dicen adiós tras 40 años en el Gornal: "Nos ha sorprendido tanto cariño"

Directo | Nueve detenidos en Tel Aviv en las protestas contra el plan del Netanyahu de ocupar Gaza

Directo | Nueve detenidos en Tel Aviv en las protestas contra el plan del Netanyahu de ocupar Gaza

El precio del euríbor hoy, 8 de agosto: máxima incertidumbre dentro del mercado hipotecario

El precio del euríbor hoy, 8 de agosto: máxima incertidumbre dentro del mercado hipotecario