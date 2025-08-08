Huelgas en aeropuertos: fechas y aerolíneas afectadas este agosto

Los aeropuertos españoles afrontan un agosto especialmente convulso. El sindicato UGT ha decidido intensificar la presión laboral en el sector del handling —los servicios en tierra esenciales para las operaciones aéreas— con la convocatoria de dos huelgas que coinciden en el corazón de la temporada turística.

Días, horarios y aeropuertos afectados por las huelgas de Ryanair y Menzies

El primer frente abierto afecta al personal de tierra de Ryanair, a través de su filial Azul Handling. El lunes, UGT anunció que extenderá los paros, inicialmente previstos solo en Madrid, a todas las bases y centros de trabajo de la compañía en España, desde el puente de agosto hasta el 31 de diciembre. Los paros se desarrollarán en franjas horarias clave (de 5:00 a 9:00h, de 12:00 a 15:00h y de 21:00 a 23:59h) y afectarán a 27 aeropuertos, incluidos Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Palma. El sindicato denuncia sanciones injustas a trabajadores, abusos en las horas complementarias y un deterioro general de las condiciones laborales.

El segundo conflicto estalla en Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services, proveedoras de servicios de tierra para aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian o Wizz Air. UGT ha convocado huelga de 24 horas los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto, en todos los aeropuertos españoles donde opera la compañía, entre ellos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche y Tenerife Sur.

Huelga en Ryanair agosto 2025 el calendario completo de paros en España / Archivo

Errores en las nóminas, impagos y abusos

El sindicato acusa a Menzies de incumplir el V Convenio Sectorial de Handling y su propio convenio de empresa, así como el acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que ya sirvió para desconvocar una huelga anterior. Entre las vulneraciones citadas se incluyen errores recurrentes en nóminas, impago de progresiones salariales, abusos en los turnos partidos, ausencia de rotación en descansos, imposición arbitraria de vacaciones y falta de personal suficiente para atender la carga operativa.

UGT exige la aplicación inmediata de los acuerdos firmados, una planificación racional de cuadrantes y jornadas, la contratación de personal adicional y la regularización de las nóminas. La organización advierte de que la negativa de la empresa a corregir estas irregularidades “aumentará la conflictividad en uno de los meses de mayor actividad en los aeropuertos españoles”.

Con ambas huelgas coincidiendo en fechas y afectando a aerolíneas nacionales e internacionales, el impacto se prevé significativo: embarques más lentos, retrasos en vuelos e incluso cancelaciones que podrían trastocar los planes de miles de viajeros.