Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar

La esperada devolución de Hacienda a los pensionistas que cotizaron en las antiguas mutualidades laborales ha comenzado a materializarse, pero la alegría inicial se ha visto empañada por una realidad compleja y excluyente. Lo que se anunció como una rectificación histórica para miles de jubilados, con la posibilidad de recuperar hasta 4.000 euros por ejercicio, esconde una letra pequeña que deja fuera a un colectivo significativo, precisamente el de los pensionistas con rentas más bajas. Esta situación, derivada de una sentencia del Tribunal Supremo, ha generado un debate sobre la equidad del sistema fiscal y ha puesto de manifiesto cómo un criterio técnico puede crear una brecha entre jubilados con un historial de cotización similar.

El proceso se inició para corregir un error de larga data: durante años, no se aplicó una reducción fiscal del 25% a la parte de la pensión correspondiente a las aportaciones realizadas a mutualidades antes de 1979. Estas aportaciones ya habían tributado en su momento, por lo que gravar la totalidad de la pensión posterior suponía una doble imposición. La sentencia del Supremo vino a poner fin a esta injusticia, obligando a la Agencia Tributaria a devolver lo cobrado de más durante los ejercicios fiscales no prescritos, es decir, de 2019 a 2022. Sin embargo, la implementación de esta medida no ha sido universal, generando frustración entre aquellos que, a pesar de tener derecho por su historial, no verán un solo euro de vuelta.

El origen de la devolución: una corrección histórica

Para entender el fondo del asunto, es crucial remontarse al sistema de previsión social anterior a la unificación de la Seguridad Social. Antes del 1 de enero de 1979, muchos trabajadores no cotizaban al sistema público actual, sino a mutualidades laborales de carácter obligatorio (como las de la banca, la construcción o el comercio). Las aportaciones que realizaban a estas entidades se descontaban de su salario bruto. El problema surgió cuando, al jubilarse, Hacienda comenzó a gravar el 100% de la pensión recibida, sin tener en cuenta que una parte de ese dinero ya había tributado en su origen.

La lucha de los colectivos de jubilados llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, que finalmente les dio la razón. El fallo judicial estableció que la parte de la pensión correspondiente a las cotizaciones realizadas antes de 1979 debía beneficiarse de una reducción en la base imponible del IRPF. Concretamente, se determinó que solo el 75% de esa porción de la pensión debía tributar, dejando exento el 25% restante. Esta sentencia obligó a la Agencia Tributaria a recalcular las declaraciones de los últimos cuatro años y proceder a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, un proceso que se ha automatizado para simplificar los trámites a los afectados.

La gran exclusión: pensionistas sin retenciones de IRPF

Aquí es donde reside la principal controversia. La devolución de Hacienda se articula como un reajuste de las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El mecanismo es simple: si a un pensionista se le retuvo de más, se le devuelve la diferencia. Sin embargo, para que esto ocurra, es indispensable que exista una retención inicial sobre la que actuar. Y este es el criterio que deja fuera a miles de pensionistas. Aquellos jubilados cuyas pensiones bajas se encuentran por debajo del mínimo legal para la aplicación de retenciones de IRPF, no recibirán ninguna devolución.

La lógica de la Agencia Tributaria es que, si no hubo retención, no hay nada que devolver. No obstante, esta interpretación genera una paradoja profundamente injusta: un pensionista que cotizó a una mutualidad y que hoy tiene una pensión modesta no recuperará el dinero que se le cobró de más, simplemente porque su nivel de ingresos actual es bajo. En cambio, otro mutualista con una pensión más elevada, y por tanto con retenciones, sí recibirá el reembolso. Asociaciones de jubilados han denunciado que este criterio castiga la precariedad y crea una discriminación flagrante, pues el derecho a la devolución nace del historial de cotizaciones a mutualidades, no de la situación fiscal presente.

Procedimiento y otros casos excluidos

Para los pensionistas que sí cumplen los requisitos —haber cotizado a mutualidades antes de 1979 y tener retenciones de IRPF en su pensión actual—, el proceso es sencillo. La Agencia Tributaria ha habilitado un formulario en su sede electrónica para solicitar la rectificación y, en muchos casos, está procediendo de oficio, realizando los cálculos y abonando el dinero directamente en la cuenta del contribuyente sin que este tenga que hacer nada. Esta devolución automática abarca los ejercicios de 2019 a 2022. A partir de la declaración de la Renta de 2023, la reducción ya debería aparecer reflejada en los datos fiscales de los contribuyentes afectados.

Además del grupo de pensionistas con rentas bajas, existe otro colectivo que tampoco recibirá el reembolso: aquellos cuyas pensiones fueron "mejoradas" o equiparadas en el pasado al Régimen General de la Seguridad Social. En estos casos, el Estado considera que cualquier perjuicio fiscal ya fue compensado con dicha mejora, por lo que no existiría una base diferenciada que justifique una nueva devolución. En definitiva, la medida, aunque positiva, ha resultado ser un traje a medida que solo beneficia a una parte de los pensionistas mutualistas, dejando en la estacada a quienes, por su situación de mayor vulnerabilidad económica, quedan fuera de una reparación que, en justicia, también les correspondería.