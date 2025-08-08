Gonzalo Bernardos, tajante con un padre de familia numerosa que no llega a fin de mes: "Tener tres trabajos está fantástico"

El escenario del mercado laboral en España está lleno de contrastes. Algunas personas disfrutan de puestos bien remunerados y buenas condiciones laborales, pero hay mucha otra gente a quien le cuesta llegar a final de mes. La situación se vuelve más crítica en las familias, pues la cría de un hijo se vuelve cada día más complicada al subir el coste de lo esencial. Ya ni hablar de si en lugar de uno, son tres.

Este es, precisamente, el caso expuesto en 'laSexta Xplica', el programa en el que suele ser colaborador el economista y profesor universitario, Gonzalo Bernardos.

Durante el espacio en el que se trataba el tema, uno de los asistentes preguntaba al experto de qué manera podía vivir con tres hijos y un salario de 2.600 euros al mes, porque le representaba un esfuerzo enorme conseguir hacer el encaje de bolillos necesario para salir del paso. "Cómo harías para vivir con tres trabajos, 2.600 euros mensuales, tres niños, hipoteca y pagar todo...", preguntaba el hombre, que pese a tener un sueldo por encima de la media, tiene problemas económicos con la crianza.

A grandes problemas, ¿grandes soluciones?

La respuesta de Bernardos, sin embargo, fue más tajante de lo que podría haber pensado, pues aludió a que si con un empleo no llegan los ingresos suficientes, tendría que trabajar en alguno extra. Como ejemplo, además, aprovechó el caso de otra mujer, Sonia, empresaria de transportes, que hace "80 o 90 horas semanales en su trabajo".

La ley marca que el máximo de horas que se pueden trabajar en régimen regular son 40, por eso una de las colaboradoras del espacio, Afra Blanco, ironizaba con la respuesta de Bernardos: "Vamos a defender la vulneración del Derecho Laboral, es una barbaridad", comentaba.

Pero para el economista no es ninguna locura pensar de esta manera. De hecho, se escudó en que en su familia a visto como su padre se partía el lomo a trabajar con hasta seis trabajos simultáneos para conseguir dinero para la familia: "Tener tres trabajos está fantástico, no pasa nada. Hay que llegar a fin de mes", sentenciaba.