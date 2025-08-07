Movilidad

United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de EEUU por un "problema técnico"

EFE

EFE

Nueva York
La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este miércoles la suspensión de vuelos de salida en aeropuertos de EE.UU., debido a un "problema técnico", y prevé más retrasos en las próximas horas.

"Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos", indicó la aerolínea estadounidense en un comunicado a CNN.

Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados hasta las 20.30 horas ET (00.30 GMT del jueves), según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por la medida, según el estado del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).

