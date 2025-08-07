Trump exige la dimisión inmediata del CEO de Intel por "conflicto de intereses"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido este jueves la dimisión inmediata de Lip-Bu Tan como consejero delegado de la tecnológica Intel al considerar que el ejecutivo se encuentra en una situación de "conflicto de intereses", según recoge la agencia Europa Press. Las palabras del mandatario republicano han pasado factura bursátil a la empresa, que se deja un 2,76% en los primeros compases de la sesión en Wall Street.

"El consejero delegado de Intel se encuentra en una situación muy CONFLICTIVA y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución", ha escrito el mandatario estadounidense a través de TruthSocial sin ofrecer más detalles al respecto.

Lip-Bu Tan asumió el pasado mes de marzo el cargo de consejero delegado de Intel Corporation, reincorporándose también a la junta directiva del fabricante estadounidense de microprocesadores, de la que dimitió en agosto de 2024.

De este modo, Tan reemplazó a David Zinsner y Michelle Johnston Holthaus, quienes asumieron provisionalmente la dirección de Intel tras la salida en diciembre de 2024 de Pat Gelsinger.

Vínculos con China

Tan, de 65 años, fue consejero delegado de Cadence Design Systems de 2009 a 2021 y formó parte de la junta directiva de esta empresa durante 19 años. Además, es socio director fundador de Walden Catalyst Ventures y presidente de Walden International.

El ejecutivo es licenciado en Ciencias en Física por la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, tiene una maestría en Ciencias en Ingeniería Nuclear por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y un MBA por la Universidad de San Francisco. En 2022, recibió el Premio Robert N. Noyce, la máxima distinción de la Asociación de la Industria de Semiconductores.

Esta semana, el senador republicano Tom Cotton solicitó al presidente de la junta directiva de Intel que respondiera preguntas sobre los vínculos del director ejecutivo Lip-Bu Tan con China, incluyendo inversiones en las empresas de semiconductores del país y otras con conexiones con el ejército del país.

Según indica Bloomberg, en una carta a Frank Yeary, quien supervisa la junta directiva de Intel, Cotton preguntó sobre los vínculos de Tan con Cadence Design Systems, la empresa tecnológica que dirigió durante más de una década y que vendía productos a una universidad militar china. La empresa se declaró culpable en julio de violar los controles de exportación de Estados Unidos al vender hardware y software a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.