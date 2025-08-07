Tecnología
La 'startup' catalana Qbeast cierra una ronda de 6,5 millones para su solución de mejora de las plataformas de datos abiertas
La empresa nacida en el seno del Barcelona Supercomputing Center ficha a un exdirectivo de Amazon Web Services y Microsoft Azure como consejero delegado
Catalunya concentra un 40% de lo que se invierte en empresas ‘deep tech’ en España
Paula ClementePaula Clemente
Periodista
Periodista del equipo de economía. Escribo sobre cuestiones relacionadas con el Consumo, las empresas (especialmente las medianas y pequeñas), el emprendimiento y el tejido tecnológico local.
Otra empresa nacida de una investigación dentro del Barcelona Supercomputing Center (BSC) llega oficialmente al mercado. Qbeast ha cerrado una ronda de inversión semilla –como se identifica a las operaciones que sirven para financiar los primeros pasos de una empresa– de 7,6 millones de dólares (6,5 millones de euros, aproximadamente). El dinero procede de Peak XV's Surge, programa de aceleración de 'startups' indio que ha liderado la ronda, así como del fondo madrileño HWK Tech Investment y de la firma parisina Elaia Partners.
En función de lo que explican estos dos últimos socios en un comunicado, ambos han identificado la herramienta como una forma de resolver "un reto estructural del 'stack' de datos moderno" y de que las empresas extraigan "más valor de sus datos con menos complejidad a menor coste". Para ello, se ha acordado el fichaje de Skrikanth Satya, exdirectivo de AWS (Amazon Web Services) o Microsoft Azure, como nuevo consejero delegado de la empresa, quien deberá pilotar su crecimiento.
Desarrollada a partir del trabajo de investigación de Cesare Cugnasco (que ahora desempeña el cargo de director científico, además del de cofundador) y Paola Pardo (ingeniera y cofundadora), Qbeast es una solución pensada, en esencia, para que las compañías puedan gestionar mejor la inmensa cantidad de datos que obtienen y manejan. Es una herramienta que se adapta a las arquitecturas 'lakehouse' abiertas más extendidas [las plataformas que permiten guardar y trabajar con los datos de los que se nutre una empresa desde un solo lugar, aunque se utilicen herramientas de proveedores tecnológicos distintos] y que acelera y abarata la forma en la que estas trabajan.
La compañía presume, en este sentido, de acelerar hasta 6 veces la velocidad a la que se hacen este tipo de trabajos y haber demostrado ahorros de costes del 70% en sectores como las finanzas, la salud o el comercio.
El problema que solucionan
"Existe un coste computacional oculto en la estructuración de los datos, que el mercado de los 'data lakehouse' ha descuidado en gran medida", apunta, en este documento, el director tecnológico de Qbeast, Flavio Junqueira, en referencia a que las herramientas existentes desperdician muchos recursos al escanear "datos irrelevantes", afirman. "Nuestra tecnología permite reducir o incluso eliminar dichos costes de una manera que aprovecha el 'stack' para 'data lakehouses' abiertos y es neutral en cuanto a motor y formato", añade.
De ahí el apoyo de los tres fondos de inversión que se han embarcado en la misión de ayudar a esta compañía a crecer. "En un contexto de crecimiento exponencial del volumen de datos, su tecnología será crítica para toda empresa que adopte un modelo 'lakehouse'", apunta, por ejemplo, Juan Santamaría, consejero delegado de HWK Tech Investment.
El dinero servirá para ampliar el equipo, llevar la solución a nuevos casos de uso y, en definitiva, acelerar su ambición de que las plataformas de datos abiertas "sean más rápidas, sencillas y rentables".
