Poma de Girona inicia una cosecha que prevé un 11% inferior, mientras sigue apostando por nuevas variedades

La producción de la Poma de Girona de este año no alcanzará las grandes cifras de 2024, pero irá en consonancia con la media de los últimos cinco años. El acto simbólico de la cosecha de la primera manzana se ha realizado este jueves en el IRTA Mas Badia, en Canet de la Tallada, donde los productores de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) han explicado que prevén para este año una cosecha de 89.000 toneladas de manzanas. Esta proyección supone un 11% menos que la campaña del pasado año, que fue la segunda mayor de la historia, en la que se cosecharon 100.961 manzanas, según informa el Diari de Girona, cabecera del grupo editorial Prensa Ibérica.

Precisamente la excelente campaña de 2024 ha provocado una menor floración en los árboles. Las condiciones han sido óptimas para el cuajado y han derivado en una variabilidad en la producción. Todo ello ha llevado a los productores a estimar a la baja de la producción. A pesar de estos datos, las condiciones meteorológicas -con una primavera lluviosa y una ola de calor anticipada y el posterior bajón de las temperaturas durante julio- son favorables para el desarrollo de la calidad de la manzana, que se espera que sea óptima y acorde con los requisitos de la IGP.

Xavier Guitart, delegado de la Generalitat en Girona, ha estado presente en el acto y ha remarcado "el compromiso del Govern con el sector agrario y, concretamente, con la producción de fruta dulce de calidad, como la Poma de Girona con Indicación Geográfica Protegida (IGP), que ha sabido conjugar tradición, innovación y sostenibilidad, para mantener su calidad y competitividad".

Cosecha de la primera manzana de Poma de Girona en un campo de La Tallada d'Empordà, este jueves. / Gerard Vilà / ACN

Vanessa Pairó, diputada de Girona Excel·lent y Mercados de la Diputación, también ha acudido al IRTA-Mas Badia y ha definido la manzana como "un elemento identitario" de la gastronomía local, que se debe "reivindicar y difundir como tal". Pairó ha explicado también que "se trata de un producto kilómetro cero, generado en el territorio, y de gran calidad, gracias a los condicionantes de la demarcación". "En la Diputación de Girona, siempre hemos estado y estaremos junto al sector agroalimentario y, en este sentido, el IGP Poma de Girona forma parte del sello Girona Excel·lent como producto permanente", ha agregado.

Renovación varietal

Jaume Armengol, presidente de Poma de Girona, ha querido destacar durante el acto la profunda y continuada renovación varietal que se está produciendo en la zona. Según explica, están "arrancando plantaciones de variedades de rojas americanas y Fuji mientras que aumenta significativamente la producción de Granny Smith, Cripps Pink y el grupo de nuevas variedades de manzana de otoño". También ha subrayado que por quinto año consecutivo, la cosecha superará las 85.000 toneladas.

Poma de Girona está formada por 78 familias productoras de las empresas Girona Fruits, de Bordils (Gironès); Giropoma Costa Brava, de Ullà (Baix Empordà), y Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador (Alt Empordà). Representan un total de 2.050 hectáreas productivas. La IGP Poma de Girona cultiva cuatro variedades: Golden, Granny Smith, Fuji y Cripps Pink.

La primera manzana

Tal y como marca la tradición, la IGP Poma de Girona siempre invita a una personalidad arraigada en las comarcas gerundenses para realizar el acto simbólico de la recogida de la primera manzana. Este año, ha sido el pintor Lluís Roura. En años anteriores, en el acto simbólico de la cosecha de la primera manzana se contó, entre otros, con el escritor y periodista Martí Gironell; el gastrónomo Pep Nogué, director de gastronomía del Culinary Institute of Barcelona (CIB); el periodista y escritor Rafael Nadal; Alfred Julbe, entonces entrenador del Spa Uni Girona, de la máxima categoría femenina de baloncesto, y las jugadoras Júlia Soler y Laia Flores; Sergi Güell y Ariadna Trias, presidente y corredora del Massi-Tactic UCI Women's Team, equipo femenino del Club Ciclista Baix Ter (Torroella de Montgrí) y entonces único conjunto catalán en la máxima categoría internacional; y Francesc Boix y Maria Plaza, fundadores de Skatenergía, un proyecto vinculado al mundo del 'skate' que potencia una vida saludable y sana fomentando el consumo de fruta.