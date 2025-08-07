"La gente cree que puede dejar su herencia a quien quiera, y no es así", advierte Jorge Werner, abogado experto en testamentos

Herencias

Las herencias en España están envueltas en numerosos mitos que siguen generando confusión entre los ciudadanos. “¿Puedo dejar mis bienes a quien yo quiera?”, “¿Es válido escribir un testamento a mano?” o “¿Qué ocurre si no hago testamento?” son algunas de las preguntas más frecuentes que se repiten generación tras generación.

El abogado Jorge Werner, junto a su compañero Manel Espinosa, ha decidido aclarar muchas de estas dudas a través de su popular canal de TikTok Thejurisfluencers, donde comparten vídeos breves y didácticos sobre Derecho. En uno de sus vídeos, Werner ha abordado los errores más habituales relacionados con el reparto de herencias en España, desmontando falsos mitos y explicando qué dice realmente el Código Civil.

¿Qué dice la ley española sobre las herencias?

La normativa española establece unos límites claros a la hora de repartir los bienes tras el fallecimiento de una persona. Aunque muchas personas creen que pueden dejar su patrimonio a quien deseen, lo cierto es que existen obligaciones legales que deben respetarse, especialmente en lo referente a los llamados herederos forzosos.

Según el Código Civil, el patrimonio hereditario debe dividirse en tres partes:

  1. La legítima: representa un tercio del total y debe asignarse obligatoriamente a partes iguales entre los herederos forzosos (hijos, padres o cónyuge).
  2. El tercio de mejora: también reservado para los herederos forzosos, pero permite favorecer a uno o varios de forma desigual.
  3. El tercio de libre disposición: es la única parte del patrimonio que el testador puede dejar a quien desee, sin restricciones.

“Este último tercio es el único sobre el que se tiene total libertad para decidir su destino”, explica Werner, quien además recuerda que los cónyuges también tienen derecho al usufructo sobre una parte del caudal hereditario.

¿Sabías que no puedes dejar tu herencia a quien quieras? Un abogado viral lo aclara / Archivo

Tipos de testamento: ¿Cuál conviene hacer?

Otro punto clave que destaca el abogado es la forma de redactar un testamento válido. Existen dos tipos principales reconocidos por el Derecho común:

  • Testamento ológrafo: escrito a mano por el propio testador y firmado. Legal pero con más riesgo de conflicto si no está bien hecho.
  • Testamento notarial: realizado ante notario. Recomendado por los expertos, ya que minimiza errores y asegura la validez jurídica.

“Siempre recomendamos el notarial para evitar problemas futuros y garantizar que se respete la voluntad del testador”, subraya Werner.

Atención a las diferencias autonómicas

Aunque el vídeo de Thejurisfluencers se refiere al Derecho común, es importante tener en cuenta que algunas Comunidades Autónomas tienen normativa civil propia, como Cataluña, Galicia o el País Vasco, lo que puede afectar a la forma de repartir una herencia. Por eso, desde este canal de divulgación jurídica insisten en la importancia de acudir a un profesional antes de tomar decisiones.

Asesoramiento legal, clave para evitar sorpresas

Los trámites relacionados con una herencia pueden parecer complejos, tanto para quienes heredan como para quienes desean dejar su legado en orden. Contar con información precisa y asesoría jurídica adecuada puede evitar disputas familiares, impugnaciones del testamento y otros problemas legales.

La viralidad de contenidos como el de Thejurisfluencers demuestra la necesidad de una mayor educación legal en temas tan delicados como este. Porque, como bien dice el propio Werner: “La gente piensa que puede dejar su dinero a quien quiera, y no es así”.

