¿Tienes que devolver el tiempo que pasas en el baño de tu trabajo? Un abogado lo aclara

El uso del baño en el trabajo parece una necesidad tan básica que nadie pensaría que pudiera ser objeto de discusión legal. Sin embargo, según ha explicado el abogado laboralista Juan Manuel Lorente, responsable de un canal de divulgación legal en Instagram, cada vez más empresas en España están controlando el tiempo que sus empleados pasan en el aseo. Cronómetros, tarjetas de acceso e incluso sanciones han comenzado a formar parte del día a día en algunas oficinas y fábricas. Pero, ¿es esto legal? ¿Puede tu empresa obligarte a devolver el tiempo que has pasado en el baño?

Aunque parezca sacado de una película distópica, sí existen empresas que controlan cuánto tiempo pasa cada trabajador en el baño. Lo hacen por distintas vías: desde sistemas informáticos que registran cada entrada y salida del puesto de trabajo, hasta tarjetas de control de acceso que contabilizan el uso del aseo. Algunas incluso amenazan con descontar del sueldo ese tiempo o pedir que se compense al final de la jornada. La intención, en muchos casos, es mantener la productividad a niveles elevados, especialmente en entornos de trabajo intensivos como fábricas o grandes oficinas.

¿Es legal este tipo de control?

Según Juan Manuel Lorente, si bien el empresario tiene derecho a organizar el trabajo y establecer normas para garantizar la productividad, no todo vale. Cualquier medida de control debe respetar la dignidad del trabajador y sus derechos fundamentales. Ir al baño es una necesidad fisiológica, y limitar o castigar su uso puede constituir una vulneración de los derechos laborales. En palabras del abogado: “El control con cronómetros, tarjetas o castigos puede ser una práctica abusiva y, en muchos casos, ilegal”.

La legislación laboral en España no establece un número máximo de veces que un trabajador puede ir al baño, ni un tiempo concreto para ello. No hay una regulación específica sobre “pausas para ir al servicio”, pero se entiende como un derecho implícito del trabajador, derivado de la normativa sobre salud laboral y respeto a la dignidad. La jurisprudencia también ha reconocido que este tipo de pausas no puede ser eliminado ni sancionado, salvo en casos extremos y justificados.

Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de proteger la salud física y mental del trabajador. Impedir el acceso al baño o generar ansiedad sobre su uso puede ser considerado como una infracción grave.

¿Puede descontarse ese tiempo del salario?

En principio, el tiempo que una persona pasa en el baño no debe ser descontado de su salario, especialmente si no hay una normativa interna clara y justificada al respecto. Si se trata de pausas razonables y esporádicas, están completamente justificadas. Solo en el caso de que un empleado abuse reiteradamente, con interrupciones excesivas e injustificadas, la empresa podría tomar medidas, pero siempre bajo criterios objetivos y no discriminatorios.

Como apunta Lorente, las empresas deberían centrarse más en crear un entorno saludable y productivo, en lugar de recurrir a controles extremos que generan malestar y desconfianza en la plantilla.

Si te encuentras en una situación donde te están controlando, cronometrando o penalizando por ir al baño, puedes estar ante una vulneración de tus derechos laborales. En estos casos, Juan Manuel Lorente recomienda: