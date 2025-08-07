Carlos Galán, experto en inversiones, sobre lo que debes hacer para evitar la inflación: "Estás perdiendo dinero sin darte cuenta"

La inflación supone un aumento de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado, por lo que un alimento o objeto que tenía hace una década un valor, ahora ha visto multiplicado su precio.

El dinero que tienes guardado en el banco sin moverse, también puede perder valor debido a esta inflación. De ello habla Carlos Galán, un economista que lleva la cuenta @libertad_inmobiliaria, que a finales de junio de 2025 tiene más de 22.000 seguidores en TikTok y más de 167.000 en Instagram, y que centra su contenido en finanzas y vivienda.

El truco para esquivar la inflación

Galán cuenta que por culpa de este hecho, puedes perder parte del dinero que tienes guardado en el banco, por lo que ofrece una solución posible ante el riesgo de inflación: invertir.

@libertad_inmobiliaria Estás perdiendo dinero sin darte cuenta. Si el año pasado tenías 1.000 € en el banco… ahora solo valen 930. Así de silenciosa es la inflación. No ves que te lo quitan, pero lo estás perdiendo cada día. 💸 Una inflación del 7% te hace más pobre aunque no gastes nada. ¿Qué puedes hacer? ✅ Tener un colchón de emergencia de 6 a 12 meses de tus gastos. ✅ Y después, invertir: — Letras del tesoro o depósitos si buscas seguridad. — Bolsa o inmuebles si buscas mayor rentabilidad. No invertir también es una decisión de inversión. Y suele ser la peor. Tu dinero debería trabajar más que tú. ♬ sonido original - Libertad Inmobiliaria

Si tienes tu dinero invertido o en movimiento, tu patrimonio no va a ser devaluado por corrientes de inflación: "Puedes invertir en un depósito o en un tesoro del gobierno, que es una inversión conservadora pero con baja rentabilidad", explica, ya que es una opción de poco valor pero segura.

Colchón de emergencia

Invertir en bolsa o en los inmuebles, en cambio, puede suponer mayor rentabilidad, pero a la vez mayor riesgo. Por eso, Galán da un consejo por si estás pensando en poner dinero en bolsa: "Ten siempre un colchón de emergencia de entre seis y doce meses de tus gastos" aconseja. "El resto del dinero, inviértelo en aquello en que te sientas cómodo":