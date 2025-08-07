Ametller Origen suspende las obras de su futuro Agroparc por un águila en peligro de extinción

Ametller Origen ha decidido detener cautelarmente los trabajos previos que está realizando en Gelida para erigir el futuro Agroparc Penedès, a raíz de las protestas que mantuvo este miércoles ante el recinto un grupo de ecologistas y vecinos. Los manifestantes consideran que los movimientos de tierras que está realizando la compañía desobedecen la paralización dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Barcelona, que pide la suspensión temporal de las obras en una zona donde habita una especie de águila en peligro de extinción.

Pese a la oposición del Ayuntamiento de Gelida, el juez estima parcialmente la petición de la Plataforma StopAgroparc por la "especial protección constitucional que merece una especie catalogada en peligro de extinción y la irreversibilidad de los potenciales daños ambientales de su hábitat crítico". Bajo su criterio, el "volumen extraordinario de movimientos de tierra previstos en el área de máxima sensibilidad de las águilas podría comprometer irreversiblemente su área principal de caza".

Por este motivo, prosigue el juez, acuerda la suspensión temporal del proyecto, aunque solo para aquellas actuaciones que puedan realizarse en el área crítica de las águilas, y hasta que pueda acreditarse mediante certificación del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat "la efectiva implementación y validación de las medidas compensatorias establecidas".

La plataforma contraria al agroparque ha manifestado, por su parte, que si el miércoles se concentraron frente al recinto fue porque consideran que Ametller estaba desobedeciendo la resolución judicial y que, en lugar de tomar precauciones, unas máquinas de grandes dimensiones estaban llevando a cabo varios movimientos de tierra. Los manifestantes consiguieron la intervención de los Mossos d'Esquadra y los Agentes Rurales, según han explicado este jueves en un comunicado. La policía catalana, que ha confirmado su comparecencia en el lugar de la protesta, comprobó que existía un auto judicial que impedía desarrollar la intervención urbanística, lo que notificó al responsable de la obra, que detuvo los trabajos de inmediato, y también al juzgado, según han indicado fuentes del cuerpo a la agencia Efe.

Una decena de manifestantes

Ametller Origen asegura que la paralización de los trabajos previos del Agroparc se adoptó "a causa de las tensiones provocadas por una decena de personas contrarias al proyecto y siguiendo las recomendaciones de los Mossos d'Esquadra". La empresa sostiene que estaba llevando a cabo las obras "cumpliendo al 100%" con la resolución dictada a finales de julio, "que en ningún caso ordena la suspensión total de las obras de urbanización, sino de actuaciones concretas recogidas en el convenio" entre la empresa y el consistorio.

La compañía asegura que los trabajos que se ejecutaban hasta ahora "son totalmente ajenos a los previstos en la interlocutoria", pero ante la tensión con los manifestantes decidió detener temporalmente los trabajos previos por voluntad propia, y no obligados por la policía. "Grupo Ametller Origen requerirá la tutela judicial oportuna y se reserva las acciones legales que correspondan contra aquellos que expandan falsedades sobre el proyecto e impidan la ejecución de las obras a través de acciones contrarias a la legalidad", concluye el comunicado de la firma.

Según Ametller Origen, el Agroparc supondrá la creación de más de 3.100 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, una inversión aproximada de 180 millones de euros y generará una actividad productiva valorada en más de 300 millones de euros a partir del año 2027, lo que equivale al 10% del PIB del Alt Penedès.