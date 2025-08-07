Guía práctica

¿Afectarán los aranceles a tu bolsillo? La OCU responde y da 5 consejos para anticiparte

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llama a la calma pero recomienda estar informados ante una posible escalada comercial entre EEUU y la UE

Así pueden afectarte los aranceles de Trump como consumidor: la OCU elabora una guía para minimizar riesgos

Así pueden afectarte los aranceles de Trump como consumidor: la OCU elabora una guía para minimizar riesgos

Esther Chapa

Esther Chapa

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuando todo apuntaba a una fase de calma tras la anunciada pausa de 90 días en la imposición de nuevos aranceles por parte del expresidente Donald Trump, el panorama ha cambiado radicalmente. Después de proclamarse el llamado “Día de los aranceles”, el líder republicano ha vuelto a subir el tono: ha amenazado con incrementar del 15% al 35% los aranceles a productos europeos si la UE no cumple un compromiso de inversión por 600.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Un giro que reactiva la preocupación por una posible subida de precios y que, según advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), podría afectar directamente al bolsillo de millones de hogares, especialmente en España.

Qué implican ahora los aranceles anunciados por Trump

El pacto alcanzado entre EEUU y la UE en Escocia, todavía sin versión oficial publicada, incluía una reducción inicial de los aranceles del 20% al 15%,a cambio de inversiones estratégicas europeas en semiconductores, energía y defensa estadounidenses. Sin embargo, Trump ha advertido que si Bruselas no cumple lo pactado, volverá a elevar los aranceles hasta el 35%, una cifra que superaría ampliamente cualquier gravamen previo.

Entre los productos europeos afectados figuran automóviles, maquinaria, productos industriales y farmacéuticos. Pero también alimentos, cosmética, ropa y artículos del hogar podrían experimentar un encarecimiento, especialmente si las empresas trasladan el impacto al consumidor final.

21/09/2021 Una persona recoge uvas de una cosecha durante la temporada de vendimia de 2021, a 21 de septiembre de 2021, Alcubillas, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, (España). Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha celebra, en pleno desarrollo de la campaña de vendimia con un 30-40% de la producción recogida, una situación de mercado al que se está abasteciendo con normalidad y en unas condiciones buenas para que sea una vendimia con la que las cooperativas puedan obtener resultados positivos para sus socios. Según señalan, se dan unas circunstancias de mercado que invitan al optimismo dado que la cosecha a nivel europeo se prevé inferior en un 17% a la cosecha pasada, con importantes reducciones de producción en los principales países productores respecto a la pasada campaña. Castilla-La Mancha es la región con más viñedo y producción de vino y de mosto en todo el mundo. ECONOMIA Patricia Galiana - Europa Press

Vino, aceite y lujo: los sectores más golpeados por el pacto arancelario entre EEUU y la UE / Patricia Galiana - Europa Press / Europa Press

¿Cómo podría afectar a los consumidores españoles?

La OCU subraya que no todos los productos sufrirán aumentos, ya que muchas marcas internacionales producen fuera de EEUU o cuentan con cadenas de suministro diversificadas. Aun así, advierte de posibles efectos indirectos sobre el precio final de artículos de uso cotidiano, especialmente si las tensiones se prolongan.

La organización recalca los siguientes puntos:

  • Los efectos serían progresivos, no inmediatos, pero podrían ser duraderos.
  • Empresas podrían subir precios aprovechando la incertidumbre, aunque no estén directamente afectadas.
  • El consumidor debe estar alerta, pero no alarmado: no es momento de compras compulsivas.

Guía de la OCU para proteger tu economía ante los aranceles

La OCU ha reforzado su guía práctica para que los consumidores estén mejor preparados ante posibles subidas de precios derivadas del nuevo escenario comercial:

1. Verifica el origen de los productos

Si el artículo proviene de EEUU o de marcas que importan desde ese país, podrían verse afectados por los aranceles. Identificar el origen ayuda a tomar decisiones de compra más informadas.

2. Prioriza productos locales o de otras regiones

Existen alternativas de calidad similares fuera del alcance del conflicto, como marcas nacionales o europeas que no se verán impactadas.

3. Evita compras por impulso o miedo

No es necesario adelantar compras salvo que se trate de necesidades urgentes. Actuar por pánico puede generar desabastecimiento artificial y favorecer abusos de precios.

4. Vigila y denuncia subidas injustificadas

Si detectas precios inflados sin motivo claro, repórtalo a la OCU o a las autoridades de consumo. La transparencia es clave para frenar abusos.

5. Mantente informado por fuentes fiables

La OCU actualizará periódicamente sus informes y alertas para consumidores, especialmente si se concretan nuevos aranceles o se producen cambios en el acuerdo con EE. UU.

La amenaza sobre los medicamentos: un caso aparte

Trump también ha anunciado aranceles de hasta el 250% para productos farmacéuticos importados, empezando con una tasa baja que aumentaría progresivamente en un año y medio. Aunque la medida no se dirige exclusivamente a la UE, sí podría tener impacto indirecto, sobre todo en países como Suiza o Irlanda, grandes exportadores de medicamentos a Estados Unidos.

Esto podría repercutir en la disponibilidad o coste de ciertos medicamentos importados, especialmente aquellos fabricados fuera del país norteamericano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
  2. El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
  3. Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
  4. Documentos del MNAC muestran que pintura expuesta en el Prado salió de Sijena ilegalmente
  5. Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
  6. Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
  7. Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
  8. Una mujer llamó a Koldo para quitar los controles de un club nocturno en Algemesí: 'Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo

Critican un vídeo de dos 'influencers' corriendo por La Florida y que decían que olía a kebab: "En L’Hospitalet no hacemos postureo"

Critican un vídeo de dos 'influencers' corriendo por La Florida y que decían que olía a kebab: "En L’Hospitalet no hacemos postureo"

El uso de ChatGPT pone en apuros al primer ministro de Suecia por sus riesgos para la seguridad del país

El uso de ChatGPT pone en apuros al primer ministro de Suecia por sus riesgos para la seguridad del país

El Gobierno investigará los discursos de odio a raíz del veto del PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno investigará los discursos de odio a raíz del veto del PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

Incendio forestal en As Neves (Pontevedra)

Incendio forestal en As Neves (Pontevedra)

Directo | Israel devuelve el cuerpo del activista asesinado por un colono en el sur de Cisjordania

Directo | Israel devuelve el cuerpo del activista asesinado por un colono en el sur de Cisjordania

Mediaset pone fecha de estreno a 'La que se avecina: Portugal', aunque no será su única ventana de emisión en agosto

Mediaset pone fecha de estreno a 'La que se avecina: Portugal', aunque no será su única ventana de emisión en agosto

Crítica de 'Weapons': lo inesperado y lo siniestro

Crítica de 'Weapons': lo inesperado y lo siniestro

Los accidentes laborales causan 363 muertos en el primer semestre

Los accidentes laborales causan 363 muertos en el primer semestre