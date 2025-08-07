Guía práctica
¿Afectarán los aranceles a tu bolsillo? La OCU responde y da 5 consejos para anticiparte
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llama a la calma pero recomienda estar informados ante una posible escalada comercial entre EEUU y la UE
Cuando todo apuntaba a una fase de calma tras la anunciada pausa de 90 días en la imposición de nuevos aranceles por parte del expresidente Donald Trump, el panorama ha cambiado radicalmente. Después de proclamarse el llamado “Día de los aranceles”, el líder republicano ha vuelto a subir el tono: ha amenazado con incrementar del 15% al 35% los aranceles a productos europeos si la UE no cumple un compromiso de inversión por 600.000 millones de dólares en Estados Unidos.
Un giro que reactiva la preocupación por una posible subida de precios y que, según advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), podría afectar directamente al bolsillo de millones de hogares, especialmente en España.
Qué implican ahora los aranceles anunciados por Trump
El pacto alcanzado entre EEUU y la UE en Escocia, todavía sin versión oficial publicada, incluía una reducción inicial de los aranceles del 20% al 15%,a cambio de inversiones estratégicas europeas en semiconductores, energía y defensa estadounidenses. Sin embargo, Trump ha advertido que si Bruselas no cumple lo pactado, volverá a elevar los aranceles hasta el 35%, una cifra que superaría ampliamente cualquier gravamen previo.
Entre los productos europeos afectados figuran automóviles, maquinaria, productos industriales y farmacéuticos. Pero también alimentos, cosmética, ropa y artículos del hogar podrían experimentar un encarecimiento, especialmente si las empresas trasladan el impacto al consumidor final.
¿Cómo podría afectar a los consumidores españoles?
La OCU subraya que no todos los productos sufrirán aumentos, ya que muchas marcas internacionales producen fuera de EEUU o cuentan con cadenas de suministro diversificadas. Aun así, advierte de posibles efectos indirectos sobre el precio final de artículos de uso cotidiano, especialmente si las tensiones se prolongan.
La organización recalca los siguientes puntos:
- Los efectos serían progresivos, no inmediatos, pero podrían ser duraderos.
- Empresas podrían subir precios aprovechando la incertidumbre, aunque no estén directamente afectadas.
- El consumidor debe estar alerta, pero no alarmado: no es momento de compras compulsivas.
Guía de la OCU para proteger tu economía ante los aranceles
La OCU ha reforzado su guía práctica para que los consumidores estén mejor preparados ante posibles subidas de precios derivadas del nuevo escenario comercial:
1. Verifica el origen de los productos
Si el artículo proviene de EEUU o de marcas que importan desde ese país, podrían verse afectados por los aranceles. Identificar el origen ayuda a tomar decisiones de compra más informadas.
2. Prioriza productos locales o de otras regiones
Existen alternativas de calidad similares fuera del alcance del conflicto, como marcas nacionales o europeas que no se verán impactadas.
3. Evita compras por impulso o miedo
No es necesario adelantar compras salvo que se trate de necesidades urgentes. Actuar por pánico puede generar desabastecimiento artificial y favorecer abusos de precios.
4. Vigila y denuncia subidas injustificadas
Si detectas precios inflados sin motivo claro, repórtalo a la OCU o a las autoridades de consumo. La transparencia es clave para frenar abusos.
5. Mantente informado por fuentes fiables
La OCU actualizará periódicamente sus informes y alertas para consumidores, especialmente si se concretan nuevos aranceles o se producen cambios en el acuerdo con EE. UU.
La amenaza sobre los medicamentos: un caso aparte
Trump también ha anunciado aranceles de hasta el 250% para productos farmacéuticos importados, empezando con una tasa baja que aumentaría progresivamente en un año y medio. Aunque la medida no se dirige exclusivamente a la UE, sí podría tener impacto indirecto, sobre todo en países como Suiza o Irlanda, grandes exportadores de medicamentos a Estados Unidos.
Esto podría repercutir en la disponibilidad o coste de ciertos medicamentos importados, especialmente aquellos fabricados fuera del país norteamericano.
