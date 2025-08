La industria gallega pone coto al absentismo con pluses por convenio en el salario

En la factoría de Ferroglobe Spain Metals, en Sabón, trabajan 125 personas. El grupo cuenta con otras dos sociedades activas en la comunidad, Ferroglobe Ramsa Mining y Ferroglobe Cuarzos Industriales, con 49 y 41 empleados, respectivamente. En los convenios de las tres empresas, firmados en enero y febrero de este año, se incluyen cláusulas que persiguen reducir el absentismo laboral.

Según el último barómetro de Randstad, correspondiente al periodo enero-marzo, la tasa de incomparecencias de empleados en el conjunto de España alcanzó el 7%. Claro que la normativa no distingue los tipos absentismo (tampoco lo hace la Organización Internacional del Trabajo, OIT), ya que la falta al puesto de trabajo puede estar debidamente justificada —enfermedad profesional, incapacidad temporal o permisos— o no estarlo. Aún así, ambas tipologías computan igualmente para este porcentaje. En Ferroglobe Spain Metals, por ejemplo, el objetivo fijado por la compañía para este año pasa por no superar el 4,7% de absentismo. En ese caso, con premio para la plantilla.

"Adicionalmente, se repartirá solo para el año 2025, una bolsa de 50.000 euros si el índice de absentismo (enfermedad + accidentes) es menor del 4,7%, y solo entre los trabajadores que tengan menos de 7 días de baja", expone su convenio colectivo en su punto 3.16. Tocaría a 400 euros por cabeza. En las otras dos firmas del grupo una tasa de absentismo inferior al 5% se premiaría con 519,41 euros (Ramsa Mining) y 494,4 euros (Cuarzo). Este tipo de gratificaciones están cada vez más presentes en los convenios colectivos de trabajo, como ha podido comprobar este periódico tras en el análisis de los acuerdos firmados este año y publicados en los respectivos boletines oficiales de cada provincia.

El 26 de febrero, por ejemplo, el de Lugo divulgó el contenido del convenio provincial de las empresas de primera transformación de la madera, que ampara a 2.500 trabajadores. También incluye medidas para tratar de atajar el absentismo, un «fenómeno —dice el acuerdo— que lleva consigo una pérdida de productividad, perjudicando la competitividad».

Los casos

"A partir del 1 de enero de 2024, en los supuestos en los que el índice de absentismo, a título colectivo e individual (acumulativamente) no supere el 3% y el 4%, respectivamente [...] el personal trabajador percibirá la cantidad bruta de 150 euros", establece el acuerdo. Para poder acceder a esta prima en las empresas más pequeñas, aquellas con menos de 30 empleados en plantilla, el absentismo colectivo e individual no podrán superar, también respectivamente, el 2 y el 3%. Es un bonus, una paga no consolidable. El convenio lucense sí delimita las tipologías de absentismo: se tendrán en cuenta "exclusivamente" los periodos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no profesional, además de las ausencias injustificadas.

Más ejemplos: Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard), uno de los astilleros de mayor relevancia en el mercado mundial por su fortísima penetración en el segmento de buques oceanográficos. Sus más de medio centenar de trabajadores cuentan con una "paga mensual por reducción de absentismo", que será revalorizada en un 3,5%, pudiendo alcanzar un alza de cinco puntos si hay un incremento más significativo del índice de precios al consumo (IPC).

Hay múltiples sistemas en los convenios publicados este año con gratificaciones para rebajar el absentismo. También lo tiene el acuerdo de Faurecia Automotive, con factoría en Ourense y 369 trabajadores. El suyo es hasta el año 2026. "Exclusivamente para los años 2024, 2025 y 2026 —expone el documento—, se establece una paga sujeta a objetivos por un importe máximo de 400 euros a abonar en cada año". En su caso, este extra "tiene un porcentaje de abono garantizado del 75%", que se completaría con la consecución de objetivos de la fábrica o "el 30% objetivo absentismo". En la empresa Autobuses Urbanos de Ourense SL, con 136 empleados, recoge un complemento para el caso de bajas por enfermedad que no requieren hospitalización. "La empresa complementará la diferencia entre la compensación percibida con cargo a la Seguridad Social y el sueldo real de este convenio desde el día 16 al 75 como máximo", fija el convenio. Para que esa compensación alcance el 100% del salario, el absentismo tiene que ser "igual o inferior al 5%".

Al margen de lo relativo al absentismo, los convenios firmados entre enero y abril en Galicia han plasmado una revalorización media del 2,94%, por debajo de la media española (3,39%) y próxima a la inflación prevista por el INE para el pasado mes de julio (2,7%, el indicador adelantado).