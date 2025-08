Carlos Galán, experto en inversiones, sobre lo que debes hacer para evitar la inflación: "Estás perdiendo dinero sin darte cuenta"

Estás perdiendo dinero sin darte cuenta. Si el año pasado tenías 1.000 € en el banco… ahora solo valen 930. Así de silenciosa es la inflación. No ves que te lo quitan, pero lo estás perdiendo cada día. 💸 Una inflación del 7% te hace más pobre aunque no gastes nada. ¿Qué puedes hacer? ✅ Tener un colchón de emergencia de 6 a 12 meses de tus gastos. ✅ Y después, invertir: — Letras del tesoro o depósitos si buscas seguridad. — Bolsa o inmuebles si buscas mayor rentabilidad. No invertir también es una decisión de inversión. Y suele ser la peor. Tu dinero debería trabajar más que tú.