Un agricultor revela cuánto gana al alquilar sus tierras para instalar placas solares: "Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900"

Las energías renovables han generado más de la mitad de la electricidad de España en 2023, según los datos de Red Eléctrica. La transición energética se ha convertido en una realidad, alcanzando las zonas más agrícolas de nuestro país.

En pueblos como Carmona, de la provincia de Sevilla, muchos agricultores han decidido dar una nueva vida a sus tierras. Donde antes había un campo de trigo, hoy se ha convertido en una planta solar repleta de paneles fotovoltaicos.

La rentabilidad sobre su anterior modelo de negocio es incomparable. Durante un programa especial de 'Equipo de Investigación', en la Sexta, José Portillo explicó como pasó de cultivar trigo, pipas y garbanzos a alquilar una macroplanta de 15 hectáreas para producir energía solar.

"Un revuelo grande"

"Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros", explica el agricultor. "Ese dinero me va a venir de maravilla para viajar y hacer cosas que nunca he podido", confiesa ante las cámaras.

El cambio de rumbo del agricultor no es aislado. Según los datos del ayuntamiento, hasta 28 proyectos similares se pusieron en marcha en 2023. En Carmona, hay unas 92.000 hectáreas de tierras agrícolas que podrían seguir el mismo camino.

No obstante, no todos los habitantes del pueblo aprueban la transformación. "Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora te vienen dándote un dinero por estar...", comenta uno de los vecinos.

En 2023, más de 200.000 familias españolas ya disponían de placas solares en sus viviendas. La tendencia sigue en aumento debido al precio de la electricidad y las políticas europeas sobre la transición energética como modelo sostenible.

Según los datos del 'Informe Solar. Radiografía del Autoconsumo en España 2024', un 5% de los españoles tienen instalaciones de autoconsumo en sus hogares, mientras que el 17% se encuentra en proceso de instalación. El estudio ha sido elaborado por The Cocktail Analysis para SotySolar, recibiendo el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Aiko Energy.