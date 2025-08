El alquiler o hipoteca se lleva medio sueldo (y más): esta ciudad lidera el ranking del esfuerzo para pagar vivienda

El acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los mayores desafíos para la sociedad española, una carrera de obstáculos donde el sueldo de un trabajador a menudo se desvanece antes de llegar a fin de mes. La pregunta ya no es cuánto cuesta un piso, sino cuánta vida se nos va en pagarlo. Un reciente estudio ha puesto cifras a esta realidad, traduciendo el coste de la vivienda en días de trabajo, y los resultados dibujan un mapa de desigualdad alarmante. La conclusión principal es un mazazo para las ideas preconcebidas: ya no son Madrid o Barcelona las ciudades que exigen un mayor sacrificio. Hoy, el epicentro de la crisis habitacional se ha desplazado al Mediterráneo, coronando a una ciudad como el lugar más inaccesible de España para vivir.

Este análisis, realizado por Cvapp, revela una realidad cruda: en las ciudades más tensionadas, un trabajador necesita destinar más de la mitad de su salario mensual, el equivalente a casi 20 días de trabajo, únicamente para cubrir el coste de su alquiler o hipoteca. Este dato pone de manifiesto una creciente pérdida de poder adquisitivo y una brecha social que obliga a miles de personas a tomar decisiones drásticas, como compartir piso por necesidad o, en los casos más extremos, vivir en condiciones precarias.

Palma de Mallorca: el epicentro de una crisis inédita

Contra todo pronóstico, Palma de Mallorca se ha erigido como la ciudad más exigente de España en términos de vivienda. La capital balear supera a los gigantes metropolitanos con una tasa de esfuerzo asfixiante. Según el informe, un residente en Palma necesita trabajar una media de 17,89 días al mes solo para pagar el alquiler, una cifra que asciende a 18,42 días si se trata de una hipoteca. En la práctica, esto significa que más de la mitad del mes laboral se dedica exclusivamente a tener un techo, dejando un margen mínimo para el resto de gastos, el ahorro o el ocio.

Esta situación no es una simple estadística; tiene consecuencias visibles y dramáticas en las calles. Las recientes protestas de vecinos, desesperados por la escalada de precios, y la proliferación de asentamientos improvisados con caravanas, donde viven trabajadores que no pueden permitirse un alquiler convencional, son el reflejo de un mercado roto. Las causas son múltiples y complejas: la presión del alquiler vacacional, que ha reducido drásticamente la oferta de vivienda residencial, y la llegada de nómadas digitales con un poder adquisitivo superior, han disparado los precios hasta alcanzar los 17,30 € por metro cuadrado en alquiler y casi 4.700 € en compra. Palma se ha convertido en una trampa donde trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente.

El resto del podio: Barcelona, San Sebastián y Madrid

Aunque Palma lidera el ranking, otras grandes ciudades españolas no se quedan atrás en esta carrera hacia la inaccesibilidad. Barcelona sigue ostentando el dudoso honor de tener el alquiler más caro del país en términos de esfuerzo relativo: un inquilino barcelonés debe dedicar más de 20 días de su sueldo a pagar la renta de un piso medio. Esta cifra convierte la independencia económica en una quimera para muchos jóvenes y familias.

Por su parte, San Sebastián se destaca por ser la ciudad donde se requiere el mayor esfuerzo hipotecario. Comprar una vivienda en la capital guipuzcoana implica destinar más de 18 días de trabajo al mes al pago de la cuota, una barrera de entrada casi insuperable para el ciudadano medio. Mientras tanto, Madrid mantiene su posición en la zona alta de la tabla, exigiendo también más de 18 días de salario para el alquiler y unos 13 para la hipoteca, evidenciando la enorme brecha que existe entre alquilar y ser propietario en la capital.

La otra España: las ciudades donde aún se puede vivir

Afortunadamente, el informe también ofrece un rayo de esperanza y muestra que existe una España de dos velocidades. En el extremo opuesto del espectro se encuentran ciudades donde la calidad de vida es considerablemente más asequible. Localidades como Mérida, León o Logroño lideran el ranking de las ciudades más baratas para vivir. En ellas, un trabajador necesita dedicar tan solo entre 7 y 9 días de su salario mensual para cubrir los gastos de vivienda, lo que libera una gran parte de sus ingresos para otros fines.

En un escalón intermedio se sitúan capitales como Santander, Pamplona o Sevilla, donde el esfuerzo se mantiene en una horquilla más razonable de 12 o 13 días de trabajo al mes. Estos datos no solo reflejan una profunda brecha territorial en el coste de la vida, sino que también invitan a una reflexión sobre los modelos de desarrollo urbano y las políticas de vivienda necesarias para garantizar que tener un hogar no sea un lujo, sino un derecho fundamental al alcance de todos.