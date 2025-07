Helena Soto, experta en finanzas, revela el aspecto más importante para invertir en vivienda: "Sin eso cometerás errores que te costarán mucho dinero"

Saber cómo, cuánto y en qué son algunos de los factores determinantes cuando se trata de hacer grandes inversiones, entre las cuales destaca la adquisición de una vivienda. La ubicación, el 'timing' o la financiación también pueden jugar un papel importante en tu inversión.

De ello habla Elena Soto en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 180.000 seguidores. Soto hace contenido en redes sociales relacionado con finanzas y economía, y en uno de sus últimos vídeos cuenta qué es, según ella, lo más importante cuando inviertes en una casa: "Sin eso cometerás errores que te costarán mucho dinero".

En el vídeo, califica del uno al nueve cuán importantes son algunos de los factores a tener en cuenta, siendo la primera posición la más importante a la hora de invertir.

La mentalidad correcta y buena ubicación

Tener dinero para invertir es lo menos importante: "No tiene por qué ser el tuyo". La financiación la pone en el sexto escalón de los nueve: "Es importante conocer las reglas del juego y usarlas a tu favor".

La importancia de los impuestos se encuentra en el quinto escalón: "Usarlos a tu favor te puede ahorrar mucho dinero". La red de contactos es la cuarta más importante, aunque no hace falta que la tengas de antes: "Si no tienes, la puedes crear". Tener ingresos altos te puede ayudar al comienzo, pero los inversores de verdad hacen negocios en lugares donde no les piden los ingresos, por lo que es la segunda cosa menos importante, explica Soto.

El séptimo factor más determinante es el esperar el momento perfecto, aunque no es algo decisivo: "Siempre es buen momento para comprar bien".

Tener buena mentalidad es el segundo factor más determinante. Por último, Soto atribuye la tercera posición en su clasificación particular de prioridades a la ubicación, ya que recalca que "es mejor la peor casa del mejor barrio que la mejor del peor".

Educación financiera, lo más importante

En el vídeo, Helena Soto acaba señalando cuál es el factor verdaderamente determinante cuando se trata de una comprar de vivienda: tu educación financiera. "Sin eso cometerás errores que te costarán mucho dinero". Sin ella, el resto no sirve, escribe en su 'post' de Instagram. Con ella, puedes empezar incluso desde cero.