Nace una nueva plataforma con IA predictiva de asistencia técnica

La posibilidad de anticiparse a los problemas técnicos que puedan surgir en las empresas y buscar una solución ya es posible. Y lo ha hecho posible una empresa que nació en 2006 y que tiene varias filiales, una de ellas en Mula.

El producto estrella de esta compañía, que ya factura cinco millones al año, es el servicio de mantenimiento y asistencia técnica, apoyado por una plataforma digital desarrollada internamente que utiliza inteligencia artificial. Esta plataforma permite la monitorización de equipos, la planificación predictiva del mantenimiento, la visualización de datos clave (como presión, temperatura, conductividad entre otros) mediante un sistema visual con códigos de color, y la gestión documental completa de soluciones para cada cliente.

Gracias a esta herramienta, se puede saber de forma anticipada qué componentes necesitan revisión o reemplazo, y ofrecer presupuestos inmediatos desde la misma plataforma. El sistema es aplicable tanto a equipos propios como a equipos de otros fabricantes.

Además, esta plataforma proporciona tranquilidad al cliente, asegurando que los equipos están funcionando correctamente, cumpliendo los estándares sanitarios o medioambientales exigidos por las autoridades.

La innovación es un pilar fundamental en el día a día de la empresa. Se aplica tanto en la captación de talento -personas que entiendan el cambio como algo constante-como en la tecnología. Por ejemplo, la empresa comenzó desarrollando potabilizadoras y depuradoras alimentadas por energía solar para zonas aisladas. La evolución de la tecnología fotovoltaica ha permitido mejorar notablemente la eficiencia de estos equipos. También se ha innovado en procesos internos, gracias a la digitalización y a la IA, permitiendo automatizar tareas administrativas como la gestión de albaranes o pedidos.

La empresa nació en 2006, como parte del Grupo Wind, un grupo empresarial vinculado al sector agrícola e industrial, especialmente en innovación tecnológica aplicada al riego, filtración y otros ámbitos relacionados. La parte industrial del grupo, centrada inicialmente en la filtración, evolucionó hacia el tratamiento de agua. Esto llevó a la creación de una empresa específica para abordar esta necesidad, ofreciendo soluciones de ingeniería, fabricación (con fábrica propia en Mula) y servicios integrales de instalación y mantenimiento.

Empresa con valores

Juan Carlos Riquelme, gerente de Ecohidro, cuenta que su vida siempre estuvo ligada al agua: «La motivación principal del proyecto fue resolver el problema del agua, algo especialmente sensible en la Región de Murcia, donde la escasez hídrica es parte del día a día. Desde mi infancia expermimenté la preocupación por el coste y la disponibilidad del agua. Esa experiencia personal me impulsó a la decisión de dedicarme profesionalmente a este sector».

De hecho, estudió ingeniería Química con una especialización en agua, y se incorporó a la empresa en 2011, con la clara vocación de contribuir a la mejora del acceso y uso eficiente del agua en todos los sectores: humano, agrícola e industrial.

Los valores que sustentan la empresa para él son: la humildad, la sinceridad, la transparencia y el compromiso con el cliente. «No solo se cumple lo pactado, sino que se acompaña al cliente en todo el proceso, ofreciendo contratos de asistencia y un seguimiento técnico continuo», apunta.

Añade Riquelme que «se busca siempre la eficiencia en el uso del agua, la reducción de residuos y el respeto medioambiental, tanto en el diseño como en la fabricación y gestión de los sistemas. Aunque en algunos casos se podría ver a la empresa como un simple fabricante, se persigue un enfoque de responsabilidad ambiental y sostenibilidad».

Afirma que esto incluye la gestión de salmueras, la reducción de huella de carbono y la optimización energética

El sector de bebidas

La empresa comenzó siendo muy pequeña, con un enfoque industrial limitado. Pero ha tenido un crecimiento vertiginoso.

«Desde 2011, el equipo ha crecido por cuatro, gracias a una transformación estratégica centrada en valores sólidos y en la relación cercana con el cliente. La transparencia, la atención postventa y las auditorías (incluso en equipos de la competencia) se han convertido en claves de crecimiento», indica. Asimismo, afirma que «muchas veces esas auditorías no terminan en ventas, sino en mejoras recomendadas que fortalecen la confianza del cliente».

Actualmente, la empresa cuenta con 20 trabajadores. Fue fundada por cuatro o cinco personas del Grupo Wind, quienes también impulsaron otras empresas del grupo, nombrando diferentes directores para cada una.

En cuanto a los proyectos actuales, la empresa tiene una fuerte presencia en el sector agroalimentario industrial, trabajando con grandes marcas, tanto a nivel nacional como internacional. Estos proyectos se centran en el tratamiento de agua para industrias lácteas, de bebidas y de alimentación en general.

Uno de los ejemplos más destacados es el trabajo con el sector de bebidas, donde se requiere un agua con calidad sanitaria. En estos casos se utilizan tecnologías como filtración por discos (fabricados por otra empresa del grupo), ósmosis inversa y sistemas de tuberías adaptados a las normativas locales de cada país, ya que los estándares varían entre Europa, EE.UU., Sudamérica, Reino Unido o Japón. Esta adaptación normativa representa uno de los principales retos técnicos. En resumen, se trata de una empresa joven, dinámica con ilusión pero con una evolución sólida, centrada en el cliente, guiada por valores firmes y con un compromiso claro con la sostenibilidad, la tecnología y la mejora continua.

Juan Carlos Riquelme / Micaela Fernández

Juan Carlos Riquelme: «Tenemos una espinita clavada, que es poder trabajar con el ejército español»

Ingeniero químico con máster en renovables, es un emprendedor nato, amante de su familia y de sus hijas. Su objetivo es llegar a los 25 millones en facturación.

¿Están haciendo algo en el ámbito de defensa? ¿Cuál es tu relación con el Info?

En defensa tenemos una espina clavada. Te explico por qué. Fui yo quien, cuando empecé en la parte de Ingeniería y Dirección, arrancó un proyecto con una compañera para desarrollar equipos autónomos solares, unos equipos movibles y sostenibles, alimentados con energía fotovoltaica. Estaban pensados tanto para ayuda humanitaria como para uso militar pero no cuadró.

¿Y cuál es esa espina exactamente?

Que hemos intentado de muchas formas entrar en el Ejército español y no lo hemos conseguido. Parece que ahora estamos empezando a dar con las teclas de cómo presentarnos, pero me da rabia porque vendemos a muchos ejércitos extranjeros. Trabajamos con la ONU, con los ejércitos de Mauritania, Francia, Senegal, Chile, Perú… y no con el nuestro.

¿Y recientemente? ¿Han dado algún paso importante?

Sí, recientemente nos hemos incorporado al catálogo de defensa como proveedores, que era el primer movimiento clave. Hasta llegar ahí hemos pasado por muchos procesos. El problema ha sido no encontrar a quién preguntar, quién te asesore en los pasos que hay que seguir.

¿Se refiere a que no todas las licitaciones son públicas?

Exacto. Aunque el ejército publica licitaciones públicas, hay muchas otras que son privadas o restringidas. Hay que conocer muy bien el sistema. Nosotros incluso hemos tenido que contratar comerciales que fueran exmilitares para entender cómo funcionan esos canales.

¿Y qué papel ha jugado Caetra y el Info en ese proceso?

El acercamiento a Caetra e Info viene, sobre todo desde el último año. Gracias a ellos nos estamos moviendo con más proactividad. En la última reunión, uno de los proyectos iba enfocado al ejército. Hemos desarrollado una mochila autónoma que produce agua sin energía eléctrica, solo con una palanca manual, como las de los pozos de nuestros abuelos. Es un sistema patentado por nosotros que puede elevar presión hasta 25 bares.

¿Qué capacidad tiene esa mochila?

Pesa solo 8 kilos, cuando otras pesaban 20, y puede generar entre 150 y 200 litros de agua al día. Es un producto muy específico para situaciones militares.

¿Qué le dirían al ejército o a las entidades públicas?

Solo pido que nos consideren, que nos den la oportunidad de estar entre los finalistas, entre los 2 o 3 que se barajan para un proyecto. Con eso ya me conformo.

¿Cómo ha sido su experiencia con el Info?

Muy positiva. Aunque esta parte la lleva más mi compañero comercial, yo he trabajado sobre todo con Joaquín Gómez y estoy muy contento. El Info nos pone en contacto con otras empresas y entidades sin ánimo de lucro para fomentar colaboraciones. Eso encaja con el ADN de Ecohidro. A nosotros nos encanta colaborar, incluso con la competencia, porque hay oportunidades para todos. El Info fomenta eso, y lo hace con simpatía y buena voluntad. Nos están ayudando muchísimo.

¿Cómo ve a Ecohidro dentro de 10 años?

Es difícil saber dónde estaremos, pero sí sé hacia dónde vamos. Ahora mismo facturamos unos 5 o 6 millones de euros. Dentro de diez años, mi objetivo es estar en los 20 o 25 millones. Y sé que lo lograremos porque el equipo está haciendo un trabajo impresionante.

¿Y qué hace diferente a Ecohidro frente a la competencia?

Nuestro enfoque humano, nuestra cercanía. Estar al lado del cliente para lo bueno y para lo malo. Eso nos está dando resultados muy positivos, tanto a nivel personal como en cifras.

¿Qué lecciones les han hecho más fuertes como empresa?

Saber lo que no debemos hacer. Cumplimos 20 años el verano que viene, y en todo ese tiempo hemos aprendido más de los errores que de los aciertos. La clave está en saber recuperarse, adaptarse y no volver a caer en los mismos fallos.

¿Hay nuevas áreas que les gustaría explorar?

Sí. Cada año abrimos nuevos proyectos de I+D. Ahora estamos trabajando en un proyecto con Cedeti y Tecnalia, sobre el problema del sodio en cultivos hidropónicos. Cuando el agua ya no se puede reutilizar por el sodio, se pierde un 30-40% del recurso. Queremos desarrollar una tecnología que elimine el sodio sin necesidad de ósmosis inversa ni membranas, para aprovechar el 100% del agua sin generar rechazo. Siempre trabajamos en esa línea: menos residuos, más aprovechamiento del agua.

¿Y su tiempo libre? ¿A qué lo dedica?

Lo dedico a disfrutar con mis hijas. Tengo tres niñas: dos mellizas de 3 tres años y una pequeña de dos años. Son mi motor diario. Mi casa es un caos de juguetes, pero también es felicidad. También intento hacer algo de deporte y tomarme una cerveza con amigos de vez en cuando, que también es alegría. n