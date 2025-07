¿Eliminar días festivos para crecer? Gonzalo Bernardos analiza la polémica medida del Gobierno francés

Francia ha encendido el debate económico y social al presentar un drástico plan de ajuste presupuestario que incluye medidas como congelar las pensiones, recortar el gasto social y, una de las más controvertidas, eliminar dos días festivos nacionales con el objetivo de aumentar la productividad y reducir el déficit público. Esta decisión ha generado una gran polémica entre la ciudadanía francesa y ha despertado el interés en otros países europeos, como España, donde algunos se preguntan si una medida similar podría implantarse en el futuro.

El economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos ha analizado esta cuestión en el programa Más Vale Tarde de La Sexta. Su postura es clara: eliminar festivos mejora levemente la rentabilidad empresarial, pero su impacto económico general es muy limitado. En palabras del propio Bernardos, "las empresas irían mejor porque ganarían más dinero, los trabajadores se quedarían igual y ayudaría a la Administración a bajar el déficit público", pero no deja de ser un “retoque insignificante”, más simbólico que transformador.

Para Bernardos, este tipo de decisiones tienen más un componente motivacional y propagandístico que económico. "Es más la motivación que da a la gente: decir que estamos en malos tiempos y que hay que trabajar más", explicó. El economista comparó esta medida con otras tomadas en España durante la anterior crisis financiera, como la reducción de la velocidad máxima en autovías a 110 km/h, cuyo impacto real fue mínimo pero sirvió para enviar un mensaje de austeridad a la población.

El Gobierno francés ha propuesto concretamente eliminar el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, este último conmemorativo de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Según Bayrou, “mayo se ha convertido en un auténtico queso suizo, donde la gente salta de puente en viaducto durante sus vacaciones”, lo que afecta a la productividad nacional.

España: una situación económica muy diferente

En cuanto a la posibilidad de que España adopte una medida similar, Gonzalo Bernardos fue rotundo: “Para nada”. Según el economista, España y Francia atraviesan realidades económicas muy distintas. Mientras que Francia "ha salido muy mal de la pandemia", España ha logrado capitalizar el crecimiento del sector servicios y el consumo de ocio, lo que la convierte en uno de los países con mejor proyección económica de la eurozona.

"Vamos a crecer este año como mínimo tres veces más que Francia", aseguró Bernardos, subrayando que el déficit público español estará por debajo del 3%, lo que sitúa a nuestro país en una posición sólida frente a las exigencias europeas. “No somos el enfermo de Europa”, sentenció, destacando la buena salud financiera y el potencial de bienestar a medio plazo del país.

Festivos y productividad

Según los datos, cada día hábil se produce aproximadamente un 0,4 % del PIB nacional, lo que equivale a unos 6.300 millones de euros. No obstante, no todos los sectores se ven afectados igual: mientras que la industria y la administración paralizan su actividad, sectores como la hostelería, el turismo o el comercio trabajan a pleno rendimiento durante los festivos. Esto significa que el impacto no es uniforme ni garantiza una mejora neta de la productividad.

Además, como advirtió el periodista Iñaki López durante el debate, la pérdida de un día festivo no necesariamente se traduce en una jornada laboral eficaz: “Estoy convencido de que en un festivo que te roban y te ponen a trabajar, la productividad nunca va a ser como un día normal, solo con el espíritu y el ánimo que se te cae”.