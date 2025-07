Celler Kripta (Agustí Torelló) se incorpora a Corpinnat y abandona la DO Cava

Nuevo revés para el sector del cava. Una de sus bodegas más icónicas, Celler Kripta, fundada por uno de los prohombres de la denominación de origen, Agustí Torelló Mata, anunciará hoy su decisión de abandonar la DO Cava para incorporarse a la marca colectiva Corpinnat.

Celler Kripta sigue así los pasos de otras firmas de referencia en el sector de los vinos espumosos de calidad elaborados en el Penedès, como Recaredo, Gramona, Torelló, Nadal, Llopart o Sabaté i Coca. Todas ellas apostaron hace siete años por abandonar la marca cava para cobijarse bajo el paraguas de Corpinnat, que con Celler Kripta suma ya 16 socios que comercializan conjuntamente cerca de tres millones de botellas al año. Se trata de una cifra ínfima en comparación con los 218 millones de botellas que mueve la DO Cava.

Corpinnat no es una denominación de origen y, por lo tanto, no depende ni está supervisada por ninguna Administración. Sin embargo, sus socios se han autofijado unos estrictos protocolos de elaboración y su normativa, supervisada por la firma internacional Bureau Veritas, está considerada como una de las más exigentes del mundo, por lo que muy pocas bodegas del Penedès están en disposición de poder incorporarse a la asociación, que se articula como una marca colectiva de la Unión Europea.

Hay que tener en cuenta que Celler Kripta ya era actualmente una de las 17 únicas bodegas de las 200 que integran la DO Cava en poder lucir el sello de 'Elaborador Integral', la restrictiva distinción que otorga el Consejo Regulador del Cava para acreditar a las bodegas que llevan a cabo todo el proceso de elaboración, desde el prensado y vinificado al embotellado, en su misma propiedad. Juvé y Camps, Alta Alella, Vins el Cep, Parés Baltà, Can Sala y Mas Tinell son otros conocidos productores de la DO Cava que también son titulares del marchamo de 'Elaborador Integral', que ahora aglutinará a sólo 16 bodegas.

Una imagen de archivo de Agustí Torelló Mata, fundador de Celler Kripta. / JOSEP GARCIA

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Celler Kripta ha superado con éxito todas las auditorías de Bureau Veritas que avalan el cumplimiento de las normas que estipula Corpinnat. Tras obtener esta certificación, la familia Torelló, propietaria de la compañía, y tras una profunda reflexión, ha optado por dar el paso de darse de baja de la DO Cava y subirse al tren de Corpinnat.

“Se trata de una apuesta valiente y necesaria para preservar la tradición, la innovación y la investigación”, señalan desde Celler Kripta. “Corpinnat -destacan- no es solo una etiqueta, es una garantía de origen, un compromiso ligado a un territorio único con quien compartimos los valores de calidad y sostenibilidad que han hecho del Penedès la tierra de unos espumosos únicos en el mundo”.

La empresa fundada por Agustí Torelló Mata en 1978, a quien se atribuye que puso el nombre a la DO Cava, justifica así las razones que le han llevado a romper con el Consejo Regulador presidido por Xavier Pagès: "Hoy, las empresas líderes del sector [del cava] no están vinculadas al Penedès, existe otra realidad, otra filosofía, y es el momento de encarar el futuro y el cambio generacional en la bodega, manteniendo nuestras raíces en el Penedès como uno de los pilares esenciales que nos identifica”, explican.

Hacen así referencia a la reciente incorporación a Celler Kripta de Sofía y Marc Torelló, miembros de la tercera generación, que ocupan ya responsabilidades en las áreas de exportación y enología de la bodega, respectivamente. Bajo la siempre atenta mirada del fundador, la saga familiar está hoy liderada por los hermanos Gemma (directora general) y Álex Torelló Sibill (enólogo y responsable de producción), que, a comienzos de 2024 adoptaron otra decisión trascendental para adaptarse a los nuevos tiempos: el cambio de nombre de la empresa, que pasó a llamarse Celler Kripta en homenaje al 'Kripta', su espumoso más emblemático, reconocido en el sector por su icónica botella con forma de ánfora.

Celler Kripta cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 5,25 millones de euros y un beneficio de 723.500 euros. En total, comercializó 509.200 botellas de cava (un 5% menos en sintonía con el conjunto del sector), de las cuales exportó cerca del 25% (126.000 botellas) a más de 30 países.

Los motivos para abandonar la DO Cava

La bodega de Sant Sadurní d'Anoia destaca que el mercado del vino mira cada vez más hacia la excelencia y considera que el consumidor ya no busca sólo la calidad, sino también "una historia y una conexión con el territorio". "Desde la primera botella de 'Kripta' elaborada por Agustí Torelló Mata en 1978 hemos mantenido una trayectoria vinculada siempre al Penedès y a las variedades autóctonas únicas en el mundo que dan a nuestros espumosos una singularidad propia. Macabeu, Xarel·lo y Parellada forman parte del ADN de nuestra bodega, son uno de nuestros pilares identitarios", subrayan.

"Kripta nació con el cava, hemos crecido con el cava y hoy emprendemos un nuevo camino con Corpinnat, asumiendo el legado de la propia historia como un bagaje irrenunciable de nuestra realidad y como la base ineludible de nuestro futuro", añade la familia Torelló. Además de la apuesta por las variedades autóctonas del Penedès, Celler Kripta pone en valor su apuesta por los viñedos singulares, la vendimia manual, el cultivo ecológico, la mínima intervención en el viñedo, la fermentación con levaduras propias, la elaboración de todos los vinos base y las largas crianzas.

Todos estos elementos son los que le permiten incorporarse a Corpinnat, marca colectiva que abandera únicamente a espumosos de calidad (elaborados con el método tradicional de doble fermentación en botella) fruto de viñedos ubicados en el corazón del Penedès (y no en regiones distintas de España como la DO Cava). Corpinnat obliga también a que las uvas sean 10% ecológicas y que las vendimias se realicen a manos. Además, los vinos base deben vinificarse exclusivamente en la propiedad (no pueden comprarse a terceros) y los espumosos deben salir al mercado con una crianza mínima de 18 meses (frente a los 9 meses de los cavas más jóvenes).

Los 16 socios de Corpinnat

"No somos una bodega individual que anda sola, sino que siempre hemos sido, y somos, unos firmes defensores del conjunto. Por este motivo, no vamos solos, sino que nos sumamos a las otras familias del Penedès que elaboran grandes espumosos ligados al territorio bajo el sello colectivo de Corpinnat", concluyen los Torelló. La vendimia de este 2025, que arrancará en unos días, ya no se registrará en el DO Cava, sino en Corpinnat, dando paso "a una nueva historia" y con "la ilusión de seguir siendo una marca referente de la riqueza singular de los grandes espumosos nacidos en el corazón del Penedès".

Las bodegas que forman ahora parte de Corpinnat son: Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut, Pardas, Bufadors, Cisteller, Viader, Mas de la Basserola y Celler Kripta.