La pensión de 7.905 euros anuales que ofrece la Seguridad Social sin haber cotizado ni un solo día: estos son los requisitos

La Seguridad Social pide haber cotizado un mínimo de 15 años, de los cuales al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años anteriores a la solicitud, para poder acceder a la pensión de jubilación. A pesar de las condiciones para beneficiarse de las pensiones, muchas personas se topan con la problemática de no haber cotizado lo suficiente a lo largo de su vida laboral.

Para solucionar esta situación, la Seguridad Social ofrece una pensión de hasta 7.905,80 euros anuales a la que se puede acceder sin haber cotizado ni un solo día, siempre que se cumplan con ciertos requisitos.

Requisitos para poder acceder a esta pensión

Pese a que se puede acceder a ella sin haber cotizado, esta pensión pide unos requisitos para poder cobrarla. El primero de ellos es tener al menos los 65 años de edad. Luego, es necesario haber residido en España durante un período de 10 años, contados a partir de los 16 años, de los cuales al menos dos deben haber sido consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

El tercer y último requisito es que el solicitante no deberá superar un umbral de rentas. Este 2025, el límite de ingresos para acceder a cualquier pensión no contributiva se encuentra en 7.905,80 euros anuales. Esto solo se aplica a si no se vive con más familiares. Si es el caso, se dará por cumplido este requisito cuando las rentas sean inferiores a:

2 convivientes: 13.439,86 euros por año.

3 convivientes: 18.973,92 euros por año.

4 convivientes: 24.507,98 euros por año.

Si alguno de los familiares no es uno de los padres o hijos. En caso de serlo:

2 convivientes: 33.599,65 euros por año.

3 convivientes: 47.434,80 euros por año.

4 convivientes: 61.269,95 euros por año.

La pensión no contributiva de jubilación se cobra de manera indefinida. Para ello, todos los beneficiarios durante el primer trimestre del año deben presentar una declaración anual de rentas, demostrando a la Seguridad Social que se siguen cumpliendo los requisitos establecidos.