Encuesta CIS: El 79% de los españoles creen que las rentas más altas no pagan más impuestos

Una gran mayoría de los españoles opinan que la carga de los impuestos no está repartida de forma justa en nuestro país porque quienes más dinero tienen no son quienes más impuestos pagan. Según una encuesta sobre política fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 78,9% de los ciudadanos creen que los tributos no se distribuyen de manera proporcional a la renta, y casi la mitad de la población (48,4%) piensa que en España se pagan muchos impuestos. El sondeo está elaborado a partir de 4.004 entrevistas del 7 y el 16 de julio.

De acuerdo con la encuesta, los españoles son pesimistas sobre el destino de los impuestos, ya que un 50,1% considera que la sociedad se beneficia poco de estos recursos o nada (7,9%) y un 62% que percibe menos de lo paga. Aún así, un 18,1% de los entrevistados se muestra totalmente dispuesto a abonar más impuestos a cambio de mejorar los servicios públicos, una cifra que casi triplica la de quienes abogan claramente por bajarlos aunque esto afecte a los servicios (6,6%).

Los españoles ven especialmente infrafinanciados determinados servicios como la vivienda, la investigación, la sanidad, el medio rural o la dependencia; mientras que las áreas que consideran que reciben demasiados recursos son la defensa, la protección al desempleo y las obras públicas.

Con respecto a la actitud ante los impuestos, más de la mitad de los encuestados asegura que los españoles son poco conscientes y responsables (43,1%) o nada (14,7%), aunque se ven a sí mismos muy conscientes y responsables (33,9%) o bastante (58,5%).

La percepción del fraude fiscal

En ese sentido, nueve de cada diez entrevistados denuncia que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y solo el 46,2% está convencido de que los contribuyentes declaran todos sus ingresos en la declaración de la renta, un porcentaje que baja al 37,1% cuando se les consulta sobre el IVA. Los motivos que llevan al fraude son, en su opinión, que los impuestos son excesivos, que los salarios son demasiado bajos y que quienes más tienen evitan pagar impuestos.

Los encuestados muestran un rechazo a este fraude dado que engañar a Hacienda es hacerlo al resto de los ciudadanos (según el 79,5% de ellos) y más de la mitad destaca que se hacen pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.

Los comportamientos que se consideran menos tolerables son recibir una prestación social a la que no se tiene derecho, que una gran empresa eluda el pago de impuestos y que un autónomo se deduzca gastos personales como si fueran de empresa.

La mayoría de los encuestados (un 54,4%) defiende que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar los servicios públicos, frente a un 30,6% que opina que es algo que el Estado obliga a pagar sin saber bien a cambio de qué; y el 13,1% los ve como una forma de redistribuir mejor la riqueza.