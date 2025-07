UGT busca que el precio de la vivienda sea un indicador para negociar la subida de salarios

La Unión General de Trabajadores (UGT) impulsará en el próximo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC), el actual finaliza en 2025, que el precio de la vivienda sea un indicador estructural a la hora de negociar la subida de salarios en el marco de la negociación colectiva. Así lo ha indicado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, este lunes durante la presentación del estudio 'El elevado precio de la vivienda se come los salarios' elaborado por el sindicato y que recoge la agencia Europa Press.

Luján ha recalcado que la vivienda es un "derecho básico", por lo que las dificultades para acceder a la misma deben "contar" a la hora de regular los salarios fijados en los convenios colectivos. Junto a la vivienda, Luján ve necesario que los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales también se tengan en cuenta para la fijación de los salarios en los convenios colectivos, ya que ofrecen una imagen precisa de la evolución real de los beneficios empresariales.

Sobre la cuestión, la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha indicado que desde el sindicato harán primero un diagnóstico de los convenios colectivos para, a partir de ahí, construir "cualquier tipo de reivindicación". En el informe elabarado por UGT se avisa de que los salarios deberían duplicarse en algunos sectores y territorios para que las cuotas hipotecarias se sitúen por debajo del 40%, 10 puntos por encima de lo recomendado por la Ley de Vivienda, del salario neto de muchas personas trabajadoras.

En la actualidad, una persona trabajadora necesita más de 52 años de salario neto, dedicando el 40% del mismo, para comprar una vivienda media. En el caso del alquiler, la situación empeora y en sectores como la hostelería, el comercio o la limpieza, una persona trabajadora llega a tener que destinar el 100% de su salario neto al pago del alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona.

De esta manera, de los 195 supuestos analizados en el estudio por UGT, sólo en el 15% de los casos el alquiler supone menos del 40% del salario neto. "En todos y cada uno de los casos, en todos los precios de compra y alquiler que hemos relatado, excepto en alguna pequeña ciudad como Cáceres, en el resto de los sitios, no es posible ni acceder a una casa en régimen de renta ni acceder a una casa en propiedad", ha expuesto Luján. En esta línea, el sindicalista ha avisado de que la vivienda turística está aumentando el precio del alquiler, pero también el precio de la vivienda, y ha pedido controlar este "círculo vicioso".

Además, ha recalcado que el precio de la vivienda está aumentando la edad media de emancipación, que se sitúa ya en los 30 años, casi 4 años por encima de la media europea, y solo un 14,8% de la juventud vive fuera del hogar familiar, la peor cifra desde 2006. "Sólo el 25% de los jóvenes de 30 años pueden acceder a una vivienda", ha advertido.

Impacto en las vacantes

Durante la rueda de prensa, el sindicalista de UGT ha avisado de que los problemas de vivienda también están impactando en las vacantes, debido a que los trabajadores no se trasladan a los lugares donde se necesita mano de obra porque no tienen una vivienda. "Si el acceso a la vivienda en Baleares supone por encima de los 1.100 euros en cualquiera de los regímenes que podamos, el de renta o el del alquiler, ¿qué salario se le debe de abonar a una persona trabajadora para que quiera ir a trabajar allí?", ha subrayado Luján.

Así, desde UGT proponen abrir espacios de negociación en las comunidades autónomas con más tensión residencial, ante la "franca rebeldía" con la Ley de Vivienda en algunos territorios, para que, organizaciones sindicales junto a empresariales, "específicamente la patronal de la construcción y la patronal de la hostelería y del turismo", puedan buscar alguna solución que dé respuesta a los problemas de acceso a la vivienda.

Junto a esto, desde el sindicato han insistido en que se deben subir los salarios, pues el precio de la vivienda ha subido por encima del de los salarios en la última década, y aplicar la Ley de Vivienda para declarar más zonas tensionadas.

Además, han pedido la ampliación sostenida del parque público de vivienda social, medidas fiscales y regulatorias que frenen la especulación y movilicen las viviendas vacías y una política coordinada entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales que garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución España. "Las personas trabajadoras no pueden acceder a una vivienda. Esto no lo podemos resolver solamente con la negociación colectiva, esto es un problema mayor, de dignidad, de derechos humanos. Puede provocar, si no lo atajamos, un estallido social", ha zanajado Luján.