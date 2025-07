Mapfre mantiene su previsión de crecimiento del 2,5% para España en 2025

España mantiene el rumbo del crecimiento económico pese a la incertidumbre internacional. El Servicio de Estudios Económicos de Mapfre (Mapfre Economics) ha ratificado este lunes su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español en el 2,5% para 2025 y del 1,7% para 2026, en línea con su anterior estimación. En su último informe, editado por Fundación Mapfre, el organismo resalta la “notable resiliencia” de la economía nacional ante los desafíos del contexto europeo y global.

El informe destaca que, a pesar de la desaceleración de los principales socios comerciales europeos, el encarecimiento energético y unas condiciones financieras más restrictivas hasta hace unos meses, la economía española ha logrado mantenerse firme. En este sentido, subraya la fortaleza del mercado laboral y la reducción de la deuda como factores clave para consolidar la solvencia del país. “El rendimiento de los bonos españoles es ahora más bajo que el de Francia, reflejo de esta posición más sólida”, apunta el documento.

Riesgos externos: exportaciones en el punto de mira

Aunque el balance es positivo, Mapfre Economics advierte de posibles riesgos a corto plazo, especialmente relacionados con el comercio exterior. La desaceleración económica de Europa y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios —incluida la nueva guerra arancelaria— podrían afectar negativamente a las exportaciones españolas. No obstante, matiza que la exposición de España al mercado estadounidense sigue siendo limitada.

En materia de precios, el informe mantiene sus estimaciones de inflación para España en el 2,3% al cierre de 2025 y en el 1,8% en 2026. Estas cifras reflejan una evolución favorable, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo, y alejan el fantasma de un repunte inflacionario prolongado.

Contexto global: mejora del PIB mundial, pero con disparidades regionales

A nivel global, Mapfre Economics prevé un crecimiento del 2,9% para este año —dos décimas más que en su anterior previsión— y del 3% para 2026. La inflación mundial se mantendría en el 3,4% en 2025 y bajaría ligeramente al 2,9% en 2026.

Sin embargo, no todos los bloques económicos avanzan al mismo ritmo. Mientras la Eurozona mejora tímidamente sus perspectivas hasta un 1% de crecimiento este año y un 1,1% el próximo, Estados Unidos verá una ligera desaceleración, con estimaciones revisadas a la baja: 1,7% en 2025 y 1,8% en 2026. En este caso, los principales riesgos se centran en el aumento del coste de financiación, motivado por una menor demanda de bonos estadounidenses.

Los países emergentes, por su parte, seguirán liderando la expansión mundial. Se espera un crecimiento del 3,5% en 2025 y del 3,4% en 2026, con especial protagonismo de Asia-Pacífico. En esta región, China recupera parte de su dinamismo con un crecimiento del 4,4% este año, pese a la debilidad persistente en su sector inmobiliario y una inflación prácticamente nula.

El seguro global, entre la expansión y el ajuste

En cuanto al sector asegurador, directamente influido por el entorno económico, Mapfre Economics identifica una “divergencia” entre los ramos de Vida y No Vida. Para 2025, se espera un crecimiento del 6,2% en los seguros de Vida y del 5,2% en No Vida. No obstante, de cara a 2026, se anticipa una ligera desaceleración: hasta el 6% y el 5,3% respectivamente.

Según el informe, este ajuste respondería a la persistencia de incertidumbres geopolíticas y a las políticas económicas que adopten las grandes potencias, elementos que afectan a las decisiones de aseguramiento por parte de empresas y particulares.