Laura Encinas, experta en finanzas: "Vivimos en un bucle, ya que cuanto más ganamos, más gastamos. Pero si no cambias tu mentalidad, tus hábitos tampoco cambian"

En una época de incertezas y alquileres por las nubes, tener una buena planificación financiera es clave. Muchas personas, al recibir una subida de sueldo, acaban incrementando también sus gastos, aunque sea de manera inconsciente.

"Vivimos en un bucle, cuanto más ganamos, más gastamos", asegura Laura Encinas, experta en finanzas personales, en el pódcast 'De Pueblo y de mundo' de Bea Magro. "Algo muy común es: me suben el sueldo 200 euros, ay, pues creo que me voy a cambiar de coche porque ahora me lo voy a poder permitir, ¿no? O me voy a cambiar de casa, o voy a apuntarme un gimnasio mejor", expone.

Para Encinas, esto es como "la carrera de la rata". La experta sugiere un cambio de mentalidad. "Ahora me voy a poder permitir ahorrar, y al ahorrar me voy a poder permitir dentro de 'x' años tener tanto". "Si tú no cambias tu mente, no vas a cambiar tus hábitos. Y si no cambias tus hábitos, la situación va a ser la misma ganes 1.000, 5.000 o 20.000 euros".

Así, señala que "el verdadero cambio no está en el sueldo". Por mucho que te suban el salario, el cambio real "está en cómo piensas". Una realidad que comparte Bea Magro: "Vivir con propósito también es tomar decisiones conscientes, incluso con el dinero, es otra de las miles de partes que te ayudará a cumplir tus metas".

El método para ahorrar 1.300 euros

Laura Encina, conocida por sus consejos prácticos en su canal de Instagram, propone un reto de 52 semanas que permite ahorrar más de 1.300 euros en un año, sin esfuerzo, sin apps, y sin necesidad de hacer cálculos complicados. Todo basado en constancia y visualización.

El método es tan sencillo que sorprende. Solo hay que coger una libreta y dividir la primera página en 52 líneas, una por cada semana del año. Luego, se enumeran del 1 al 52. Cada semana corresponde al número indicado: la primera semana se ahorra 1 euro, la segunda 2 euros, la tercera 3 euros, y así sucesivamente. La última semana, la número 52, deberás ahorrar 52 euros. Cada cantidad se deposita físicamente en un tarro o bote, algo tangible que permite ver el crecimiento del ahorro de forma visual y motivadora.