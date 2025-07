Naturgy acelera sus planes y apunta a un beneficio récord de más de 2.000 millones este año

Naturgy dispara su crecimiento y adelanta los objetivos de su plan estratégico. La energética obtuvo un beneficio neto récord de 1.147 millones de euros en el primer semestre, con un fuerte incremento del 10% impulsado por el alza de los precios de la electricidad y del gas, y apunta a alcanzar unas ganancias históricas de más de 2.000 millones de euros en el conjunto del año.

La compañía también se prepara para batir marcas en rentabilidad del negocio, con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 2.848 millones de euros hasta junio, manteniendo los niveles récord del pasado ejercicio, y con el objetivo de alcanzar en el conjunto del año un nuevo máximo de 5.300 millones de euros.

"En un contexto económico y sectorial muy complejo, el grupo ha superado las expectativas del mercado, manteniendo siempre el foco de inversión con visión de largo plazo y la disciplina financiera en sus decisiones, características que nos permiten mantener un balance robusto y una gestión adecuada de los riesgos del negocio", ha subrayado el presidente del grupo, Francisco Reynés. "Los sólidos resultados demuestran, una vez más, la credibilidad de Naturgy a la hora de cumplir los objetivos marcados".

El grupo invirtió 897 millones de euros, principalmente en renovables y redes. La capacidad instalada de generación renovable alcanzó los 7,7 gigavatios (GW), con 1,4 GW de capacidad adicional actualmente en construcción. A estas inversiones se suma el desembolso de 2.300 millones de euros para la ejecución de la 'autoopa' para elevar la autocartera hasta el 10% con el objetivo de elevar en el futuro del capital flotante en bolsa, mejorar la liquidez de la acción y regresar a los índices bursátiles de referencia MSCI.

La deuda neta a cierre del semestre se situó en 13.689 millones de euros, frente a los 12.201 millones de euros a cierre de 2024. Las previsiones de la compañía para el conjunto del año pasan por acabar con una deuda neta por debajo de 14.700 millones, sin incluir el impacto positivo de la futura venta en el mercado de la autocartera conseguir tras la ‘autoopa’.

El ratio de deuda neta sobre ebitda de los doce últimos meses se situó en 2,6 veces, reflejando el impacto de la recompra de acciones propias por importe de 2.332 millones de euros completada en junio de 2025. Excluyendo el impacto de la ‘autoopa’, o asumiendo la colocación de las acciones en el mercado, la deuda neta/ebitda se situaría en casi 2,1 veces, "lo que evidencia aún más la fuerte generación de flujo de caja y la cómoda posición de deuda, con un amplio margen en el balance".

Dividendo al alza tras la 'autoopa'

El consejo de administración ha aprobado el pago el próximo 30 de julio del primer dividendo a cuenta del ejercicio 2025 de 0,60 euro/acción, lo que representa un 20% más con respecto a los 0,50 euros de hace un año. Una cifra que recoge ya la mejora de la retribución al accionista incluida en el actual plan estratégico, que contempla un pago de 1,7 euros por acción con cargo al ejercicio 2025, y además se ve impulsada por el aumento de la autocartera del grupo tras el cierre con éxito de la opa.

Las acciones propias en manos de la compañía no cobran dividendo y esa retribución se repartirá entre el resto de accionistas en función del nivel remanente de autocartera a final de año. Con esta posibilidad de la autocartera el pago a los accionistas correspondiente a este ejercicio podría elevarse hasta los 1,9 euros.

Reynés ha asegurado que Naturgy no tiene ningún proyecto de M&A (adquisición o fusión) sobre la mesa, tras los rumores sobre posibles operaciones con la portuguesa EDP o el presunto renacer del interés por entrar en su accionariado del grupo emiratí Taqa, y destacó que la compañía está "completamente enfocada" en su plan estratégico 2025-2027. No tenemos nada que comentar sobre ningún proyecto de M&A en este momento, y ahora solo hay rumores y especulaciones. No hay nada que comentar", ha manifestado al respecto. Asimismo, ha indicado que si en un futuro existiera la posibilidad de analizar algún proyecto de adquisición, la compañía "nunca priorizará el tamaño sobre el valor".