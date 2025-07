Indra anunciará la próxima semana la compra de una empresa para incorporar una tecnología que aún no posee

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa tras la presentación de sus resultados del primer semestre del año la adquisición la próxima semana de una compañía que desarrolla "un producto que aún no tenemos en nuestra cartera", sin concretar el sector ni la nacionalidad de la empresa. Esta compra se enmarca dentro de las 20 posibles empresas de distintos segmentos de negocio que la compañía ha reconocido que tiene en el radar, como Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) o Iveco Defence.

Antes de que finalice el mes, el próximo 30 de julio, la multinacional española firmará con Duro Felguera la compra de sus instalaciones en Gijón conocidas como 'El Tallerón' por 3,6 millones, que servirán como nueva sede en Asturias de la tecnológica. El acuerdo contempla el mantenimiento del empleo para los 156 trabajadores de la planta asturiana con el objetivo de ganar capacidad de producción en las entregas de blindados, como los del consorcio Tess Defence.

El compromiso de la tecnológica con Asturias va más allá de estos 156 empleos, ya que también contempla la contratación de hasta 100 nuevos ingenieros desde 200 actuales que tiene en plantilla. "Ya hemos contratado a 3.542 personas en lo que va de año y vamos a cumplir con la promesa de alcanzar la contratación de 5.000 personas que contempla el plan estrátegico", ha remarcado De los Mozos.

Indra ha explicado este miércoles que, de momento, el consorcio Tess Defence en el que trabaja junto a Sapa, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y General Dynamics Santa Bárbara ya ha entregado once blindados 8x8 al Ejército de Tierra español y concluirá el año en una cifra de "entre 60 y 80 unidades". Sobre la posible compra de Iveco Defence Vehicles (IDV) el consejero delegado ha explicado que "todos los países quieren defender la fabricación en su país, en este caso Italia", pero no pierde la esperanza en que la adquisición se haga a través de la alianza que mantienen la italiana Leonardo y la alemana Rheinmetall. "Estamos trabajando con muchas opciones, tenemos plan B, C e incluso hasta E para ser constructores de blindados, pero tenemos la convicción en que debemos estar ahí, más allá de Tess Defence", ha defendido.

Fusión con Escribano (EM&E)

Sobre la posible gran operación corporartiva del año entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), el consejero delegado ha comentado que Indra respeta todas las reglas de gobernanza con el objetivo de sortear "el conflicto de intereses" que existe entre ambas compañías, puesto que el presidente Ángel Escribano y el consejero Javier Escribano son los propietarios de la compañía industrial madrileña.

"Antes de final de mes estará formada la comisión de independientes que deberá abordar la operación, bajo mi dirección ejecutiva. Entiendo que es bueno la fusión por absorción, Indra no tiene un sistema antidron para ir a los grandes contratos europeos, trabajamos en una unión temporal de empresas (UTE) con Escribano para el Ministerio de Defensa pero tenemos que ganar masa crítica. Sabemos que hay un conflicto de interés, yo he sido el primero en reconocerlo y no voy a manchar mi trayectoria por esto. Que haya un conflicto de interés no impide que se haga la operación", ha aclarado.

De los Mozos ha descartado que la compañía vaya a elevar su participación en la firma vasca de motores de avión ITP Aero este año y ha afirmado que el proceso de venta de la división de pagos de Minsait (ahora Nuek y antes llamada Minsait Payments) sigue en marcha. En cuanto a la participación en ITP Aero, la compañía posee un 9,5% de la empresa y ha reconocido en otras ocasiones que su anhelo es elevar su peso en la firma vasca.

Sin embargo, preguntado al respecto en el marco de la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año, De los Mozos ha descartado que esa posibilidad se vaya concretar este año debido a que las prioridades de la empresa en materia de defensa en estos momentos son otras.

Posibles desinversiones

En relación con la venta de su solución de pagos Nuek -antiua Indra Payments-, De los Mozos ha asegurado que el proceso formal abierto el pasado 30 de septiembre sigue su curso y que la compañía estudiará aquellas ofertas que sean "razonables".

Sobre ello, el directivo ha ahondado en que Nuek no cambia el negocio principal de Minsait (que representó el 61% de las ventas de Indra en el primer semestre de este año), por lo que solo venderán la división de pagos a un precio razonable. Al igual que en el caso de Nuek, la compañía también está analizando la venta de Servinform, su negocio de externalización de servicios.