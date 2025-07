“Trabajo de barrendero y no puedo andar”: el duro testimonio de Diego tras una baja médica

En los últimos cinco años, las bajas laborales se han duplicado en España, un fenómeno que se ha acelerado especialmente en los procesos vinculados a la salud mental. En este nuevo contexto, la estigmatización de quienes necesitan una baja médica sigue siendo una realidad palpable, tal como lo refleja el testimonio de Diego, recogido recientemente en el programa de televisión “Y ahora Sonsoles”.

Diego lleva más de 28 años trabajando como barrendero. Pero desde hace varios meses está de baja médica tras ser diagnosticado con artritis. “No puedo andar y me mandaban a sitios aún más lejanos”, denunció en televisión. Sus palabras ilustran no solo su lucha física, sino también emocional: tras ver que su empresa no adaptaba su puesto, cayó en una fuerte depresión con episodios de ansiedad.

Este tipo de situaciones no son aisladas. Con el aumento de las bajas, también han aumentado los casos en los que los trabajadores se enfrentan a la desconfianza de sus superiores y al temor constante de no ser creídos. “Muchos creen que estás de baja porque no quieres trabajar, pero no saben lo que hay detrás”, añade Diego, quien describe su intento de reincorporarse como uno de los momentos más difíciles de su vida.

De la artritis a la ansiedad: Diego cuenta cómo su empresa ignoró su baja médica / Archivo

Bajas laborales al alza: ¿una nueva realidad laboral?

Según datos oficiales, el número de bajas laborales se ha duplicado entre 2020 y 2025. Este crecimiento se debe tanto al envejecimiento de la población activa como a una mayor visibilidad y diagnóstico de trastornos de salud mental. La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión que todavía hoy tiene efectos latentes en la salud psicosocial de miles de trabajadores.

Especialistas en economía del trabajo advierten que el mercado no está suficientemente adaptado para acoger esta nueva realidad. “Seguimos con una cultura empresarial que mide el compromiso por la presencia física, aunque esta sea insostenible”, señala una experta en recursos humanos consultada.

¿Qué papel deben jugar las empresas?

Más allá de la legislación, que protege al trabajador en situación de incapacidad temporal, la cultura empresarial sigue jugando un papel decisivo. Casos como el de Diego evidencian que la falta de empatía y adaptación de los entornos laborales puede agravar los cuadros médicos existentes.

Las organizaciones deben pasar de una lógica de sospecha a una de confianza. Adaptar puestos de trabajo, ofrecer apoyo psicológico o simplemente escuchar al trabajador podrían marcar la diferencia entre una reincorporación saludable o un nuevo agravamiento del problema.