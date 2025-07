Sabadell defiende ante la CNMV que la venta de TSB no entorpece la OPA del BBVA

El Banco Sabadell ha querido dejar claro ante la CNMV que la posible venta de su filial británica, TSB, no está pensada para frenar la opa hostil lanzada por el BBVA. En un documento remitido al supervisor bursátil, la entidad presidida por Josep Oliu subraya que la operación "no contempla condiciones diferenciadas" si finalmente prospera la oferta del banco vasco, y recalca que las "cláusulas de no competencia y no contratación" acordadas con Santander, comprador de TSB, no se aplicarían al grupo BBVA en ese escenario.

El banco catalán explica que el contrato de compraventa no se vería afectado negativamente por un cambio de control sobrevenido, y que mantiene total libertad para negociar con terceros en caso de que se produzca dicha situación. Estos detalles se han facilitado a petición de la CNMV, que pidió aclaraciones para poder valorar si la venta cumple con el deber de pasividad exigido en contextos de opa.

El documento enviado este martes al regulador también será clave para que BBVA elabore el folleto explicativo de su oferta pública de adquisición, cuyo desenlace sigue siendo incierto. El dividendo extraordinario vinculado a la venta de TSB, así como los términos de la operación, serán sometidos a votación en dos juntas convocadas por Sabadell para el próximo 6 de agosto.

Una operación bajo la lupa

Desde que se conocieron las intenciones de venta, la CNMV ha puesto el foco en esta transacción. El supervisor anunció en junio que analizaría si el proceso vulnera el artículo 28 del Real Decreto de OPAs, que limita los movimientos de la empresa ‘opada’ —en este caso, Sabadell— para evitar que obstaculice la oferta. Entre otras restricciones, el texto impide desinversiones relevantes sin autorización expresa de la junta de accionistas, así como dividendos extraordinarios no previamente anunciados.

El banco catalán ya había adelantado en julio que había recibido “indicaciones de interés preliminares y no vinculantes” para la adquisición de TSB, y que analizaría cualquier oferta vinculante que pudiera llegar, siempre respetando la normativa vigente.

Más allá de TSB

La venta de TSB podría tener implicaciones más profundas en el pulso que mantienen Sabadell y BBVA. Analistas y fuentes cercanas a las negociaciones apuntan que, de cerrarse, la operación reforzaría la posición de Sabadell al aportar más de 100 puntos básicos de capital, lo que le permitiría desde devolver capital a los accionistas hasta explorar adquisiciones en España, como se ha especulado recientemente con Abanca o Unicaja.

Además, el BBVA perdería la posibilidad de utilizar TSB como palanca financiera para facilitar su opa, y vería cómo se reduce el tamaño del balance del banco catalán, lo que dificultaría justificar la operación ante los mercados.

El acuerdo firmado con Santander incluye una cláusula por la que ninguna sociedad del grupo Sabadell podrá competir con el banco cántabro en el mercado bancario británico ni contratar personal de TSB durante los dos años siguientes al cierre de la operación. No obstante, Sabadell ha subrayado que estas condiciones no se aplicarían a BBVA en caso de que finalmente tomara el control.