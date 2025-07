Juanma Lorente, experto laboralista: "La excedencia voluntaria no garantiza tu reincorporación automática"

Con al menos un año de antigüedad en la empresa, un trabajador tiene derecho a solicitar una excedencia voluntaria. Esta decisión, aunque puede resultar conveniente en determinadas circunstancias, también tiene consecuencias.

Poner en pausa la relación laboral de forma temporal no es garantía de la reincorporación automática al puesto de trabajo. Hay mucha gente que tiene una idea "equivocada" del proceso, porque "no es como piensas", ha advertido el abogado laboralista Juanma Lorente.

¿Qué es la excedencia voluntaria?

En el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores se establece la regulación de la excedencia voluntaria.

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

Si bien la ley establece líneas generales, corresponde a los convenios colectivos el desarrollo de los términos y condiciones por los que las empresas otorgan la excedencia voluntaria, que no podrá ser revocada de forma unilateral por el empresario.

Si En el caso de que la empresa no acceda a la reincorporación, no se tendrá derecho al paro. / Unsplash

Importante: ¿Se puede aplazar la excedencia?

Una vez cumplido el plazo acordado con el empleador se necesitará de su aprobación para ampliar el tiempo. "Si la empresa no está de acuerdo en que prorrogues la excedencia esta tendrá que terminar y te tendrás que reincorporar", ha señalado Lorente en sus redes sociales.

La excedencia voluntaria no garantiza una reincorporación

Con un mínimo de un mes de antelación el trabajador debe comunicar su deseo de reincorporarse al puesto de trabajo.

Sin embargo, no existe un derecho de reincorporación instantáneo, tan solo un derecho de preferencia del trabajador en excedencia en el caso de existir una vacante en la empresa en el momento de la solicitud de reincorporación. Así lo aclara el propio Estatuto de los Trabajadores:

El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

Otra variante que puede asumir la empresa es ubicar al trabajador en un puesto de menor categoría, incluso con menor remuneración.

Por otro lado, si la empresa no accede a la reincorporación, no se tendrá derecho al paro.

La excedencia: una “baja voluntaria de marca blanca”

El abogado ha comentado que la excedencia es una "baja voluntaria de marca blanca", debido a que "si cuando pides volver, no hay vacante ninguna la empresa te puede decir que no y te quedas en una situación de espera porque tienes preferencia para ocupar una vacante pero es posible que esa vacante no salga en el tiempo que tú tienes en la cabeza".