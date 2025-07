Así impactaría el cierre de las nucleares en la factura de la luz

2027 es el año. Tras un debate de décadas, será entonces cuando arrancará el desmantelamiento de las plantas nucleares que hay en España, en un proceso que se extenderá hasta 2035. La primera será la central de Almaraz I (Cáceres) en un paso previsto para 2027, a la que seguirá Almaraz II (2028). Llegará después el turno de Ascó I (Tarragona, en 2030), Cofrentes (Valencia, 2030) y Ascó II (2032). Las últimas en dejar de funcionar serían las centrales de Vandellós II (Tarragona, 2035) y Trillo (Guadalajara) ese mismo año.

Este calendario ha sido cuestionado por partidos, patronales y las propias compañías eléctricas, en un debate que volvió a coger fuerza con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la drástica subida del precio de la luz, en un fenómeno que disparó la inflación e impactó en el bolsillo de los ciudadanos.

Durante el año 2024, la energía nuclear fue la segunda fuente de generación de electricidad en España, con un 20% del total, sólo por detrás de la energía eólica (23%) y por delante de la solar fotovoltaica (17%). Los ciclos combinados de gas (13%) y la hidráulica (13%) completaron el mapa de la generación eléctrica. Y ante la posibilidad que la segunda fuente de generación de luz desaparezca, surge la pregunta de cómo afectaría este proceso al precio de la electricidad.

Diversos informes han analizado esta cuestión. El más citado por los detractores del cierre de las nucleares data de este mismo año y lo elaboró la consultora PwC. Este estudio recuerda que “cuanto mayor sea la generación de las tecnologías de bajo coste variable (renovables y nuclear), menor será el número de horas en las que el precio sea determinado por tecnologías térmicas, lo que se traducirá en un menor precio del mercado eléctrico”. Cabe recordar que el precio se determina por un sistema de subastas en que son contratadas primero las fuentes de generación eléctrica más baratas y se van sumando distintas procedencias hasta que se consigue cubrir la demanda de energía. En este sistema, la última tecnología que entra (la más cara) determina el precio al que se paga todo el conjunto.

El informe de PwC afirma que el cierre de nucleares en España tendría un “impacto” en la soberanía energética ya que aumentaría la “dependencia” de las importaciones de gas natural, produciría un aumento de los emisiones y se produciría un aumento del precio de la electricidad que situaría al país “a niveles incluso superiores a los de Alemania tras su cierre nuclear”.

El estudio concluye que la energía nuclear ahorra unos 8.000 millones de euros al año y que sin el parque nuclear “la factura eléctrica aumentaría un 23% para el sector doméstico y las pymes y en un 35% para la industria”. Este encarecimiento se produciría porque serían los ciclos combinados, que funcionan con la combustión de gas natural, los que asumirían “prácticamente toda” la pérdida de generación de las nucleares.

Este 23% de encarecimiento no es el peor escenario para el bolsillo de los ciudadanos de entre los distintos informes que se han hecho públicos en los últimos años. La Fundación Civismo eleva este impacto a un 36%, en un informe en que también advertía de la pérdida de recaudación que implicaría el cierre, cifrada en más de 1.000 millones de euros anuales.

Más prudente es la estimación de Fedea. El ‘think tank’ de la patronal CEOE, a partir de un informe del analista Javier Revuelta, sitúa el encarecimiento de la energía en el 9% a causa de un aumento de la producción de los ciclos combinados del 46%.

Estos estudios también se han elaborado en el ámbito internacional. En 2023, investigadores del Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos) concluyeron que el cierre de todas las plantas nucleares del país conllevaría no sólo un aumento de las emisiones de CO 2 , sino también un importante impacto económico. El informe afirmaba que dicho cierre tendía un coste anual de entre 50.000 y 220.000 millones de dólares (entre 43.000 y 189.000 millones de euros). El estudio apuntaba que serían el carbón y otros combustibles fósiles los que reemplazarían a la energía nuclear.

El rol de las renovables

Estos cálculos parten de la tesis de que los ciclos combinados absorberían la oferta desatendida de la nuclear. Sin embargo, distintas voces del sector apuntan que existe la posibilidad de que fueran las renovables las que cubrieran ese espacio. Debido a que su precio es inferior al de la energía nuclear y están muy por debajo de los ciclos combinados, este escenario abarataría la factura de la luz.

También es relevante el hecho de que si el coste de la electricidad de origen nuclear es bajo es porque las inversiones realizadas en las centrales ya están amortizadas, pero que sus precios se dispararían en caso de que se construyeran nuevas centrales.