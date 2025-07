"El capitalismo salvaje se está poniendo cada vez más refinado y cruel", dice la escritora Agustina Bazterrica

Agustina Bazterrica (Buenos Aires, Argentina, 1974) es la autora de "Cuerpo exquisito" (Alfaguara, 2018), una novela que arranca con la aparición de un virus que afecta a los animales y que impide que los humanos puedan comer carne. Hasta que unos humanos deciden comerse a otros humanos.

Da mucho miedo "Cadáver exquisito", ¿esa era su pretensión?

No, de hecho, no la considero una novela de horror.

Explíquemelo entonces.

Me invitan a veces a festivales de horror o a de ciencia ficción o generales con la misma novela. No, no yo en general no es que tengo una intención al escribir relacionada con la reacción de los lectores. Porque no pienso en los lectores cuando escribo. Solo pienso en la historia en la que estoy metida y en que funcione.

Vale.

Más que miedo, me dio dolor y desesperación y asco investigar durante seis meses, antes de escribir la primera palabra de esta novela, sobre cómo funcionan los frigoríficos, por ejemplo.

Tiene mucho que ver con "La Jungla" de Upton Sinclair. ¿No?

Ah, no la leí. No la leí. Leí un montón sobre canibalismo y leí ficción. Pero bueno, lo que pasa siempre, cuando ya publicás el libro, después te vas enterando que hay otros que te hubiesen servido para escribir. Vi muchas películas también.

Pues, vaya... sin quererlo.

Bueno, sí, sin quererlo, probablemente. Hay gente que, sí, sí, que leyó la novela, se desmayó, le bajó la presión, tuvo pesadillas, devolvió el libro en la librería, o sea, pasó de todo.

¿Y eso cómo lo ve?

Para mí es increíble, estoy totalmente agradecida de que pasen esas cosas, porque que un libro te genere algo físico, para mí es lo mejor.

Aquí hay un principio de pandemia.

No, porque lo escribí antes, en el 2017.

Ya, pero avanza mucho de lo que pasó un poco después.

Bueno, no sé, yo creo que si te ponés a ver la historia mundial, hubo un montón de pandemias. Lo que tenía pensado es... cómo hacer para cambiar un paradigma radical de, bueno, ahora comemos humanos. Y que la gente se convenciera. Y el virus es ideal en el sentido de que no lo ves a simple vista. Y podés inventarlo porque, de hecho, en el libro está cuestionado. Y no se sabe si es real el virus o no. Cada lector tendrá que definir. Entonces, será como la excusa perfecta.

El virus de la pandemia también está cuestionado.

Claro, por supuesto. Y lo que genera esto, el invento del virus o no, no importa. Es miedo en la población. Y cuando la población tiene miedo, la podés manipular.

Aparte de la anticipación de la propia pandemia, hay una cierta anticipación política. Yo he escuchado a un senador argentino decir que está bien vender hijos.

Sí. Bueno, es... "Cadáver exquisito" la podés leer, a ver, con la trama simple de gente que come gente, se faenan y punto. Pero hay muchos lectores que leen otras capas.Y una de esas capas es que yo estoy hablando concretamente del capitalismo salvaje en el que vivimos. Que cada vez se está poniendo más refinado y más cruel. Y en algunos países ni siquiera refinado.