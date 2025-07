Este es el sueldo de un vendedor de la ONCE en España en 2025

La presencia de los vendedores de la ONCE es un elemento distintivo y apreciado en el paisaje urbano de toda España. Con una plantilla que supera los 20.000 profesionales dedicados a la venta de sus productos de juego, estos trabajadores no solo cumplen una función comercial vital para la organización, sino que también representan el rostro más visible de su misión social. Su labor diaria en las calles, ofreciendo los tradicionales "ciegos" y otros sorteos, les sitúa en una relación directa y constante con la ciudadanía.

Para formar parte de este colectivo de vendedores, la ONCE establece un requisito fundamental: tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. Esta condición subraya el compromiso de la organización con la inclusión laboral de personas con discapacidad, siendo los puntos de información de la ONCE las vías principales para conocer el proceso de incorporación a la plantilla. Si bien la ONCE cuenta con una estructura laboral diversa, que incluye desde personal administrativo y técnico hasta profesionales de la salud o la programación, son los vendedores quienes encarnan de manera más directa la esencia de la fundación y su contacto con el público. Como trabajadores a todos los efectos, su retribución económica está definida y regulada por su convenio colectivo.

La estructura salarial y las 14 pagas

La determinación de los salarios de los vendedores de la ONCE, al igual que la del resto del personal, se rige por lo estipulado en su convenio colectivo. El texto base para esta información menciona un convenio recientemente renovado, firmado específicamente en abril de 2024. Aunque el convenio rige a partir de esa fecha, es el documento de referencia más actual disponible y, salvo modificación expresa posterior, sus tablas salariales se proyectan como la base de la retribución para el año 2025. Una característica importante del sistema de pago es que los vendedores de la ONCE perciben su sueldo dividido en 14 pagas anuales, lo que implica que, además de las doce mensualidades ordinarias, reciben dos pagas extraordinarias a lo largo del año.

El convenio establece distinciones dentro de la plantilla de vendedores basándose en la experiencia o categoría, diferenciando entre personal junior y senior, y dentro de estos, por niveles. Para la categoría específica de "Agente vendedor", que es la que nos ocupa, las cifras anuales brutas recogidas en el convenio firmado en abril de 2024 son las siguientes:

Agente vendedor (Senior): 16.794,12 euros brutos anuales.

16.794,12 euros brutos anuales. Agente vendedor (Junior): 15.876,00 euros brutos anuales.

Estas cantidades representan el salario base anual distribuido en las mencionadas 14 pagas. Es relevante notar que el convenio contempla diferentes escalas y complementos para otras categorías profesionales dentro de la ONCE (como Personal Soporte o Técnicos), pero especifica que, para los agentes vendedores, no aplica un complemento adicional en función de la escala, a diferencia de otros grupos de trabajadores. Estas cifras, emanadas del acuerdo de 2024, son las que se consideran el punto de partida para estimar el sueldo base de un vendedor de la ONCE en 2025.

Posibles complementos y la prima de participación

Más allá del salario base fijado en las tablas del convenio y percibido en 14 pagas, la retribución de los vendedores, como la de otros empleados de la ONCE, puede verse complementada por otros conceptos. Aunque, como se mencionó, los agentes vendedores no reciben el complemento específico por escala que sí aplica a otras categorías de personal de soporte o técnicos, existe un elemento potencialmente significativo que puede incrementar sus ingresos: la prima de participación en resultados.

Este concepto, también detallado en el convenio de 2024, es una forma de retribución variable ligada al desempeño económico global de la organización. Se calcula en función de las cuentas anuales auditadas del ejercicio inmediatamente anterior. El texto de referencia, al hablar de la prima actual (basada en el convenio de 2024), menciona que el importe global destinado a la prima de participación para el ejercicio 2023 (cuyo cálculo se basa en los resultados de 2022) se incrementó en 3.500.000 euros. Este montante total se reparte entre los trabajadores elegibles según los criterios y requisitos establecidos en el propio convenio.

De cara a 2025, la prima de participación que percibirían los vendedores de la ONCE (y el resto de la plantilla) se basaría en los resultados económicos que la organización obtenga durante el ejercicio de 2024. Dado que esos resultados no están disponibles en el texto fuente ni se pueden conocer de antemano, no es posible determinar la cantidad exacta de la prima para 2025. Sin embargo, el mecanismo de participación en resultados está establecido y forma parte del esquema retributivo potencial de los vendedores, sumándose al salario base fijado por el convenio.

De esta forma, el sueldo de un vendedor de la ONCE en 2025 se basará, previsiblemente, en las cifras del convenio colectivo firmado en abril de 2024: 16.794,12 euros brutos anuales para un agente vendedor senior y 15.876,00 euros brutos anuales para un junior, ambos distribuidos en 14 pagas. A estas cantidades podría añadirse una prima de participación en resultados, cuyo importe exacto para 2025 dependerá del desempeño económico de la ONCE en 2024, aplicando el mecanismo de reparto establecido en el convenio.