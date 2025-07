El Estatuto de los Trabajadores refuerza el derecho a la desconexión digital en verano: cómo evitar que el trabajo invada tus vacaciones

El verano se asocia con vacaciones, tiempo de descanso, viajes y vida social. Es la temporada de compartir con familiares y amigos y de desprenderse del trabajo, aunque muchos no lo consiguen.

En una sociedad hiperconectada, en la que se dedica gran parte del tiempo al uso de dispositivos móviles, resulta difícil dejar de mirar el ‘mail’ o responder ‘whatsapps’ de la empresa.

Mensajes al estilo “cuando puedas lo lees” son frecuentes en esta época, pero también durante el tiempo de descanso correspondiente a la jornada laboral. Detrás de la frase, aparentemente sin consecuencias mayores, se esconde una clara vulneración del derecho a la desconexión digital.

¿Qué es la desconexión digital?

La desconexión digital en el trabajo está recogida en el artículo 88 de la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y se refiere al derecho que tienen los trabajadores a no responder llamadas, correos electrónicos, ni mensajes de trabajo fuera del horario laboral.

“Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”, señala la normativa.

2 de cada 3 trabajadores no desconecta totalmente del trabajo cuando finaliza su jornada laboral / Archivo

La prioridad de garantizar esta desconexión y el descanso se recoge también en el Estatuto de los Trabajadores, que va más allá y regula, incluso, el empleo de los dispositivos digitales que se ponen a disposición del trabajador. En el artículo 20 bis titulado “Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión” indica:

Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Qué dicen las cifras: 2 de 3 trabajadores no desconecta del trabajo

Aunque el trabajador conozca que tiene derecho a no responder fuera de horario de trabajo, la realidad es que cumplirlo no parece sencillo. El último informe sobre Desconexión digital de InfoJobs señala que 2 de cada 3 trabajadores no desconecta totalmente del trabajo cuando finaliza su jornada laboral. Entre las causas que identifica la plataforma están:

1 de cada 3 lo atribuye a tareas pendientes que ocupan parte de su pensamiento

un 16% afirma estar pendiente por si surge algo que tiene que solucionar

solo un 7% declara estar siempre pendiente del trabajo a pesar de que no haya nada urgente

Multas de hasta 7.500 euros por vulnerar la desconexión digital

Los datos del informe también demuestran que los trabajadores cada vez están más concienciados sobre la importancia de la desconexión digital; sin embargo, "todavía hay una parte –relevante– de personas que responden llamadas, mensajes o e-mails".

Hacer cumplir la ley no es sólo una exigencia de los trabajadores, sino que las empresas están obligadas a implantar políticas internas que definan claramente cómo ejercer este derecho.

En caso contrario, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera como infracción grave “la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo”.

Para estos casos las sanciones en su grado mínimo tienen una cuantía de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros.

Así, entre las acciones que pueden desarrollar las empresas para evitar ser multadas están: facilitar teléfonos móviles corporativos a sus empleados, evitar el uso de canales personales como WhatsApp, definir horarios de contacto, respetar los tiempos de descanso, elaborar protocolos internos claros y comunicarlos a toda la plantilla.