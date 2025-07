El Parlament reprueba al Govern por Rodalies y bendice la ampliación del aeropuerto de Barcelona

El debate monográfico sobre infraestructuras celebrado hasta este jueves en el Parlament ha servido para que los partidos reiteraran sus posiciones con pocas ganas de moverse. La Cámara catalana ha bendecido casi sin querer la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, ya que no han prosperado las propuestas de ERC, Comuns y la CUP en contra del proyecto, por lo que este sigue su camino sin más. No obstante, Rodalies sí que ha logrado el consenso necesario, pero para reprochar al Govern que "no ha cambiado de actitud" sobre el servicio ferroviario pese a la reprobación de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en marzo.

A la propuesta de resolución presentada por Junts se han sumado todos los grupos a excepción de los socios del Ejecutivo, ERC y Comuns, que se han abstenido. El texto reprueba al Govern por la falta de "ambición, firmeza y liderazgo" a la hora de reclamar al Estado que haga las inversiones pendientes y el mantenimiento necesario en las infraestructuras de transporte y movilidad catalana, no solo las ferroviarias que dependen de Renfe y Adif, sino también las viarias, como la AP-7.