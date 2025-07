La Cátedra UPF-Tecnocasa alerta de que el precio de la vivienda de segunda mano en Barcelona es el más alto del Estado

El precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 16,29% en el primer semestre de este año en todo el Estado. Esto es consecuencia, según la Cátedra Grupo Tecnocasa-Universitat Pompeu Fabra (UPF), de la fuerte demanda de compraventa que hay (que se sitúa en un 32% más en el último año) y la falta de oferta disponible (que baja un 15,6%). Esta situación, alertan, ha propiciado que el precio medio por metro cuadrado haya escalado hasta los 3.025 euros, convirtiéndose en la más elevada desde 2006. En Barcelona la situación es peor, ya que se han alcanzado los 3.851 euros de media, convirtiéndose en la ciudad con el precio de la vivienda de segunda mano más alta del Estado.

Estos datos no alcanzan el máximo de la serie histórica, que la Cátedra Tecnocasa-UPF analiza desde hace 20 años. En el segundo semestre del 2006 el metro cuadrado rozó los 3.500 euros de media. No obstante, han explicado este miércoles en la presentación del estudio semestral en el Campus Ciutadella de la universidad, esta situación alerta de que las medidas impulsadas por las diversas administraciones para aflorar más oferta no están dando los resultados esperados.

Buena evolución macroeconómica

El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y coordinador de la Cátedra, José García-Montalvo, ha advertido de que, aunque hay "incertidumbre" en otros ámbitos, "en vivienda no: los precios continúan al alza". Ha explicado que en Europa, en países como Francia o Alemania se están moderando, "pero en España siguen subiendo, a un ritmo triple respecto a otros" y ha interpretado que la buena evolución macroeconómica, con un crecimiento del empleo del 2,4-2,5%, empuja el sector.

Una vivienda en construcción. / Europa Press

Aun así, ha alertado de que, si no fuera por estos datos, "podría parecer que hay una burbuja, pero no es así porque, a diferencia de antes, no hay crédito ilimitado ni exceso de financiación". El experto ha recordado que durante la burbuja se construían 600.000 viviendas para una demanda de 300.000, con crédito sin restricciones. En cambio, hoy en día, la demanda supera a la oferta y "la construcción no reacciona" por falta de elasticidad: “Eso es de primero de Económicas”, resumió.

Crítica a las concesiones de hipoteca

Para García-Montalvo, la falta de respuesta de la oferta se explicaría también por la escasez de mano de obra en la construcción, la segmentación del sector, la baja productividad y la lenta adopción de soluciones como la industrialización o la IA. Ha recordado que mayo fue el mes con más compraventas desde antes de la crisis inmobiliaria y que, según el Banco de España, hay más hipotecas unipersonales (casi el 50%, frente al 44% de antes) y de personas más jóvenes. Este desequilibrio entre demanda y oferta tensiona todavía más el mercado. Aun así, apuntó que, de seguir las condiciones de concesión de hipotecas como están, ese límite acabará frenando el ritmo.

El director de análisis del Grupo Tecnocasa, Lázaro Cubero, ha desgranado los motivos del repunte de precios: no solo el valor al que se venden los inmuebles, sino también el volumen de operaciones. Según los datos del Ministerio de Vivienda, ha apuntado, se han registrado transacciones en 8.000 municipios y la compraventa de segunda mano está en récord: un 15% más que en 2023, marcando un máximo histórico.

alquileres en barcelona / Mar Armenteros / EPC

Negociación del precio

Y ha insistido en la diferencia con la obra nueva: entre 2008 y 2009 representaba el 57% y ahora está en un mínimo histórico porque se construye poco. Cubero remarcó que detrás hay un factor de negociación de precios y de tiempos de venta. En el grupo Tecnocasa, ha proseguido, tienen 350.000 personas buscando vivienda a través de alguna de sus 1.000 oficinas, y cada una de ellas maneja una media de 424 compradores potenciales, frente a los 321 de antes. De ellos, el 72,6% buscan primera vivienda y el 71,5% con hipoteca.

Además, el nuevo perfil de comprador es más joven, de entre 35 y 44 años, y aumenta el número de compradores solteros, mientras baja la compraventa por parte de personas casadas. Cubero señaló que este cambio acaba configurando al nuevo cliente. Con proyecciones del INE, recordó que solo en la demarcación de Barcelona habrá 400.000 habitantes más en cinco años, pasando de 6 a 6,4 millones, lo que, sumado al déficit existente y al crecimiento de hogares unipersonales o de dos personas (frente a los tres o cuatro de antes), generará una nueva necesidad de hasta 1,6 millones de viviendas.

Medidas poco efectivas

El consejero delegado de Tecnocasa España, Paolo Boarini, ha concluido que sus estudios ya vaticinaron que saldrían 100.000 viviendas al mercado, ya fuera por la inseguridad jurídica con la que se encuentran ciertos propietarios de pisos turísticos o bien porque no les es rentable ponerlos de alquiler. "No es descartable que con el anuncio del alcalde de Barcelona Jaume Collboni sobre el 2028 aún aparezcan más", ha opinado. Y ha zanjado: "Ni las compras de pisos a la Sareb ni obligar el 30% de su producción a vivienda protegida sirve, estas medidas ni otras tendrán ningún efecto".