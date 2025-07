Rocío Chipont, experta en hipotecas: "Esto es lo que los bancos no quieren que sepas"

Finalizar el pago de una hipoteca es uno de los momentos más esperados para cualquier propietario. La mayoría de personas cree que una vez pagada la última letra, su vivienda queda completamente libre de cargas. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Rocío Chipont, experta en derecho hipotecario, advierte que aún queda un último paso crucial que muchos desconocen y que, si no se realiza correctamente, puede generar costes y complicaciones en el futuro.

El engañoso final de la hipoteca

Según Chipont, tras abonar la última cuota del préstamo hipotecario, la deuda financiera con el banco desaparece, pero no así la carga legal sobre el inmueble. En el Registro de la Propiedad seguirá figurando la hipoteca como si aún estuviera vigente. “Mucha gente no lo sabe, pero el simple hecho de pagar no implica que la hipoteca desaparezca del registro”, señala la experta.

El proceso que debes seguir

Para eliminar completamente la carga hipotecaria sobre la vivienda, hay que realizar una serie de trámites. El primero de ellos es acudir al banco para solicitar el certificado de deuda cero, un documento que acredita que no queda nada por pagar. Este paso es gratuito y obligatorio para avanzar en el proceso. Sin este certificado no se puede cancelar oficialmente la hipoteca.

Escritura de cancelación y notaría

Con el certificado de deuda cero en la mano, el siguiente paso es acudir a una notaría para realizar la escritura pública de cancelación de hipoteca. Esta escritura es el documento legal que permite posteriormente eliminar la carga registral.

Registrar la cancelación en el Registro de la Propiedad

Una vez firmada la escritura ante notario, es necesario llevarla al Registro de la Propiedad para que la cancelación quede reflejada oficialmente. Este es el único modo de que la hipoteca desaparezca del registro y la vivienda figure completamente libre de cargas. Este trámite tiene un coste aproximado de 24 euros, aunque puede variar según el valor de la vivienda y la comunidad autónoma.

Chipont subraya que los bancos no explican este proceso porque les resulta rentable. “Si el propietario no cancela registralmente la hipoteca, cuando quiere vender la casa se da cuenta de que aún aparece una carga sobre el inmueble”, explica. Entonces, la solución que ofrece el banco suele ser gestionar todo el proceso mediante una gestoría, cuyo coste puede ascender a varios cientos de euros.

Si decides vender tu vivienda sin haber cancelado registralmente la hipoteca, el comprador o su banco se encontrará con un problema: el inmueble no está libre de cargas a ojos del registro. Esto puede frenar o incluso impedir la compraventa hasta que se resuelva la situación. Por eso, Chipont recomienda no dejar este trámite para el último momento y hacerlo cuanto antes al acabar de pagar la hipoteca.