“No sabía que un máster podía cambiarte la vida”: las historias reales detrás del EMBA del IESE

Tomar la decisión de hacer un Executive MBA en España no siempre parte de una necesidad académica, sino de una intuición: la de estar preparada para algo más, para un nuevo rol, para un cambio de mentalidad. Así lo vivieron Andrea Veiga y Sara Yagüe, dos profesionales con trayectorias muy distintas, pero con un mismo punto de partida: la sensación de que les faltaban herramientas para dar el siguiente paso. Ambas querían más visión, más criterio, más impacto. Lo que no imaginaban, y no estaba en su guion, es que encontrarían, una transformación personal y una nueva forma de pensar que marcaría sus vidas mucho más allá del aula.

Andrea sabía de datos, pero sentía que se estaba quedando atrás en visión de negocio. Sara nunca imaginó que un máster le abriría las puertas de Amazon. Ninguna buscaba solo un título: buscaban una transformación. Y la encontraron en el EMBA del IESE, una de las mejores escuelas de negocios de España.

Andrea: de ingeniera técnica a líder con visión estratégica y global

Ingeniera industrial de formación, Andrea Veiga trabajaba en un entorno altamente técnico, desarrollando modelos de previsión de consumo eléctrico. Sentía que para seguir creciendo necesitaba una visión más amplia de la empresa. Ese fue el detonante para dar el paso hacia un Executive MBA.

Andrea Veiga descubrió en el Executive MBA del IESE una nueva forma de ver la empresa

Durante su proceso de búsqueda, comparó varias escuelas de negocio, pero el IESE le transmitió una conexión distinta: valores, cercanía y un enfoque centrado en la persona. Ya en el programa, la experiencia fue transformadora. Andrea lo resume así: "Durante los dos años del programa aprendí muchísimo. Sentía que tenía herramientas y eso me permitió progresar. Me dio como una visión nueva, como si me pusiera unas gafas que me permitían ver todo desde otro punto de vista mucho más global".

A mitad del programa, llegó una oportunidad: un cambio de posición dentro de su empresa hacia un rol de gestión. No solo se sintió preparada gracias al máster, sino que pudo aplicar los conocimientos en tiempo real. Actualmente lidera un equipo de data scientists, una combinación perfecta entre su pasión por los datos y la gestión de equipos y proyectos.

Uno de los mayores aprendizajes, dice, fue la convivencia con compañeros de perfiles diversos, que enriquecieron su perspectiva profesional y personal. Recuerda muchos casos estudiados en clase que hoy sigue aplicando. Para ella, el EMBA fue clave para entender el impacto de los datos en la estrategia de negocio, especialmente en un sector tan cambiante como el energético. "Cuando vine a los open days y tuve entrevistas con los directores de programa de IESE, sentí que era mi sitio. Me transmitieron esos valores que para mí son muy importantes: el trato a la persona, el cariño. Me imaginé como alumna del IESE y lo vi claro".

Sara y la puerta que abrió Amazon

Sara Yagüe sabía que un Executive MBA podría reforzar su perfil profesional, pero no imaginaba hasta qué punto. Tras completar el programa, comenzó a recibir contactos a través de LinkedIn de empresas interesadas en su perfil. Uno de ellos cambiaría su rumbo profesional: fue seleccionada para un programa exclusivo de Amazon reservado a personas con formación en escuelas de negocio de primer nivel.

Gracias al EMBA, Sara adquirió una visión global de la empresa, entendiendo todos sus pilares sin necesidad de ser experta en cada uno. "Sales conociendo todos los pilares de una empresa, sin ser especialista en ninguno, pero con la seguridad y confianza de saber hacia dónde quieres ir en tu desarrollo profesional. Esa seguridad la coges durante el año y medio que estás estudiando".

Sara Yagüe, el Executive MBA del IESE que le permitió redefinir su propósito profesional.

Lo que más valora del IESE es su enfoque humano. No sintió que le estuvieran vendiendo un máster, sino que buscaran realmente un encaje mutuo. "La entrevista de acceso fue personalizada, centrada en quién soy y en mis expectativas. Eso solo lo encontré en IESE". "El programa fue muy exhaustivo, exigente, pero también transformador. Te piden compromiso, te exigen implicarte, pero a cambio te dan una **preparación que te cambia como líder y como persona", afirma.

Sara destaca que el programa superó con creces sus expectativas. No solo por las competencias técnicas, sino por el profundo trabajo personal que la llevó a reflexionar sobre quién es y quién quiere ser como profesional. "Igual que yo estaré ahí para quienes me necesiten, sé que muchos estarán para mí".

Una experiencia que va más allá del Master

Ambas coinciden: el EMBA del IESE no se queda en las aulas. Es un antes y un después en la forma de pensar, decidir y liderar. Andrea resume el programa como una familia, un entorno que te acompaña más allá del diploma. Para Sara, ese ecosistema de apoyo continúa disponible para cuando lo necesite, y ella está igualmente dispuesta a ofrecer lo mismo. En un mundo en constante transformación, donde el liderazgo exige tanto conocimiento como humanidad, IESE se consolida como algo más que una escuela de negocios.

Es un catalizador de cambios reales, con un programa Executive MBA diseñado para profesionales que quieren dejar huella. Porque al final, como señala Andrea, "el EMBA no te enseña qué pensar, sino cómo pensar", y Sara también lo tiene claro: "El EMBA me ayudó a parar, reflexionar y decidir hacia dónde quería orientar mi carrera. No fue solo adquirir conocimientos, fue descubrir mi propósito como profesional".