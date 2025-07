Scopely reafirma su apuesta por Barcelona con un nuevo 'hub' de 13,5 millones de euros en el 22@

Hace aproximadamente un año, en una entrevista con EL PERIÓDICO, Hugo Pibernat definía a Scopely como la “empresa de juegos más grande y más desconocida”. Este lunes, sin embargo, este estudio de videojuegos ha logrado ponerse en el centro de todos los focos al inaugurar unas nuevas oficinas de más de 8.500 metros cuadrados en el efervescente distrito tecnológico de Barcelona, el 22@, y hacerlo junto al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, rato antes de que éste participara en una reunión clave con parte del Gobierno español para avanzar en el asunto de una financiación singular para Catalunya. “Hoy es un día importante, en un rato recibiré al ministro [de Política Territorial, Ángel Víctor Torres], pero yo estoy aquí”, ha enfatizado Illa, para subrayar su mensaje: “Es prioritario para el Govern de Catalunya que empresas como esta generen prosperidad”.

Scopely es una compañía desarrolladora de videojuegos con sede en California (Estados Unidos), propiedad de un fondo saudí desde que Savy Games la adquiriera en 2023 a sus fundadores y otros fondos de capital riesgo que compartían la propiedad, y responsable de juegos mayoritariamente para móvil como Yahtzee Withd Buddies, Scrabble GO, Stumble Guys, Star Trek Fleet Command o Monopoly GO, su último gran hit. Además, este año se ha hecho con el negocio de juegos de Niantic, lo que sumará a esta lista el archiconocido Pokemon Go. Son, aún sin esta última incorporación y apartando a China de la ecuación, la firma del sector que más ingresa.

Y, excepto en el caso de este último juego, en todos ha contribuido de algún modo u otro el equipo de Barcelona, que ahora se unifica en este edificio de cinco plantas cerca de Marina, en el que ha invertido 13,5 millones de euros.

“Barcelona es, a día de hoy, la sede más importante de Scopely a nivel global: es donde estamos creciendo más”, ha expuesto el co-consejero delegado de la compañía a nivel global, Javier Ferreira. El edificio, ha dicho, “es un paso más en esta aventura”. Han ganado metros cuadrados, pero también espacios más cómodos que los que tenían en su actual sede en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, así como concentrar a toda la plantilla en un mismo sitio, ya que habían llegado a tener dos ubicaciones simultáneas en Barcelona.

El co-consejero delegado de Scopely, Javier Ferreira, en la inauguración de las nuevas oficinas/hub de la empresa de videojuegos. / Jordi Otix / EPC

Desde aquí trabajarán los 700 trabajadores con los que cuenta, hoy, Scopely Barcelona, y los que vayan viniendo a continuación. El estudio no ha especificado sus planes de crecimiento, solo que tiene unas 50 plazas abiertas entre la capital catalana y Sevilla, donde tienen a un equipo exclusivamente dedicado al Monopoly GO. En Barcelona, además de equipos concretos que colaboran en el desarrollo de los juegos, está también la plantilla de Playgami, la plataforma tecnológica sobre la que se basan todos sus juegos hasta la fecha y que tiene su sede en Barcelona, y de Flame, la agencia de creatividad que elabora los materiales de marketing para la publicidad de todos sus productos.

“Esta será la cuarta oficina que abrimos en Barcelona, siempre confiamos en que sea la definitiva, pero este sueño no para de crecer”, ha apuntado Hugo Pibernat, director tecnológico de Playgami y máximo responsable de Scopely Barcelona. “Cuando empezamos el proyecto pensamos que no lo llenaríamos, y ya estamos viendo que quizás se nos quede pequeño”, ha aventurado Ferreira.

El componente Barcelona

Tienen las cinco plantas de este edificio propiedad de Glenwell Group ya ocupadas, pero con muchos espacios aún vacíos. Son una planta baja que combina espacio de presentaciones con zona de comedor, cantina y barra de bar con servicio de café de especialidad incluido, cuatro plantas de oficinas al uso (mesas largas compartidas y salas de reuniones en todas partes) y una terraza arriba de todo.

La consellera de cultura de la Generalitat, Sònia Hernández Almodóvar; el director de Scopely Barcelona, Hugo Pibernat; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y Javier Ferreira, co-consejero delegado de Socpely, en la inauguración de las nuevas oficinas. / Jordi Otix / EPC

“Barcelona es una de las capitales europeas de referencia en innovación, tecnología y talento digital”, ha destacado la teniente de alcaldía de promoción económica del Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, quien ha asegurado que el consistorio hace tiempo que busca diversificar la economía de la ciudad y que mira hacia sectores como el del videojuego para lograrlo. Hay 200 estudios y unas 4.600 personas dedicadas a él.

El president Salvador Illa también ha celebrado que una empresa de este calibre eligiera a Barcelona en su momento para abrir este ‘hub’ (lo hizo con 5 personas, hace aproximadamente diez años, y ha crecido hasta rondar las 700) y la siga eligiendo para crecer. Illa ha destacado de Catalunya en general, y de Barcelona, en concreto, la estabilidad, el atractivo para atraer a profesionales de fuera y el modelo de vida “muy europeo, pero también personalizado”. “Tenemos una economía de mercado que premia a quien se esfuerza más, pero con la equidad y la mirada puesta sobre que aquellos que están pasando un mal momento en su vida tengan una red”, ha apuntado, aprovechando para reivindicar que la ampliación de una infraestructura como el aeropuerto es un elemento clave para seguir garantizando todo esto y que esta mitad de la plantilla que tiene Scopely de fuera puede moverse con tranquilidad, así como la apuesta por el sector del videojuego que también está haciendo su Govern.