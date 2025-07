Cirsa se la juega en bolsa

Fueron 14 meses deshojando la margarita para decidir si apostaba por cotizar este año. "No tenemos ninguna necesidad de salir a bolsa si el entorno macroeconómico y geopolítico no acompaña", aseguró Joaquim Agut (Terrassa, 1954) en las jornadas empresariales que organizó Prensa Ibérica en octubre del año pasado en Sant Fruitós de Bages (Bages, Barcelona). Fueron sus últimas declaraciones públicas antes de esta semana, cuando el presidente ejecutivo de Cirsa tocó la campana en la sede que tiene la bolsa en el paseo de Gràcia de la capital catalana. Blackstone, una de las principales gestoras de fondos de inversión estadounidense, sacó el 20% de la empresa de juego de Terrassa a un precio de 15 euros la acción. La valoración: 2.520 millones. Su objetivo: ir reduciendo progresivamente la participación de su capital en los próximos años con nuevas ventas en el mercado. La empresa, confiesa Agut, nunca se planteó cotizar en otro lugar que no fuera España. "Somos de aquí", responde.

"Las bolsas están teniendo un desarrollo correcto estos meses a pesar de aranceles. Ha bajado la volatilidad y en la empresa nos animamos una vez refinanciamos en mayo con éxito uno de nuestros bonos [obligación de pago de deuda] que vencía en octubre de este año por valor de 306 millones", señala. Sin embargo, aunque el Ibex 35 se ha revalorizado el 21% desde principios de 2025, justificando la bondad de la renta variable, las últimas cuatro salidas a bolsa que ha habido en el parqué español en 2024 y 2025 registran cifras negativas. Puig (salió en mayo de 2024) cae el30%; Inmocemento, pierde el 15%; Cox Energía, el 6% y HBX/Hotelbeds, el 6%. El mercado español no demuestra ser apto para nuevos entrantes. La apuesta está llena de riesgos.

El presidente de Cirsa recibe a ‘activos’ un día antes de salir a bolsa en la sede original de la empresa, en la carretera de Castellar, en una de las zonas industriales de Terrassa. Allí fue donde en 1978 Manuel Lao Hernández apostó por el negocio de los juegos de azar, que acababa de legalizarse tras el franquismo y que tendría en las tragaperras una de sus principales fuentes de ingresos original.

Cirsa cuentas / M.S.

De las tragaperras a los casinos; de España a la expansión internacional, Lao incorporó como primer ejecutivo en 2006 a Agut, apellido enraizado en las grandes familias industriales egarenses. Había desarrollado su carrera profesional en la empresa familiar, en la multinacional General Electric, en Terra y en la productora audiovisual Endemol. En abril de 2018, Lao vendió Cirsa -salvo su negocio de juego en Argentina- a Blackstone por una cantidad, excepto deuda, cuya cifra se ha barajado que podía estar alrededor de los 1.500 millones. Mientras Lao siguió adelante con sus negocios a través de su sociedad Nortia, Agut retuvo la confianza de Blackstone para seguir al frente de la sociedad y hacerla crecer. Además de Cirsa, Blackstone controla el grupo de juego australiano Crown Resorts. "No existe relación entre ambas compañías", detalla Agut.

Si los juegos de azar en el mundo movieron 403.000 millones de euros, de los cuales el 36% fueron en Norteamérica y el 28% en Asia, en España sumaron 11.000 millones. Para Cirsa, España representa el 40% de la facturación y un 50% del ebitda (resultado antes de aplicar intereses, impuestos, depreciaciones y provisiones). Por áreas, solo en España cuenta con 25.000 tragaperras, cinco casinos (Marbella, Valencia, A Coruña, Las Pamas y Lloret de Mar) y 200 salas de juego y bingos. La empresa espera obtener unas ventas netas cercanas a los 2.300 millones este año. Por este orden, los otros cuatro países que más negocio generan a Cirsa son: Panamá, Colombia, Italia y México.

Perspectivas bursátiles

Agut defiende que Blackstone ha sacado el 20% a bolsa a un "precio competitivo" y con la esperanza de que la revalorización del valor facilite al fondo americano a seguir sacando más acciones al mercado en los próximos años. Explica: "Buscábamos inversores estables, que puedan estar con nosotros a largo plazo. Al fijar un precio fijo de 15 euros en vez de lo habitual -establecer una horquilla de precios- consideramos que sería más fácil lograr inversores institucionales, que suman más de 200, desde el principio. Se ha demostrado con la sobresuscripción inicial, que ha sido ocho veces la oferta".

El presidente de Cirsa destaca que llevar ya 20 años en el mercado de emisión de bonos -hasta más de 20 tipos distintos de bonos ha ido emitiendo la empresa para financiar su crecimiento- le ha generado "confianza" en las gestoras tenedoras de esta deuda que cuentan asimismo con fondos especializados en acciones. Uno de los objetivos de Cirsa es reducir el nivel de deuda neta del balance, que cerró en 2024 a un nivel de 2.271 millones. Con la salida a bolsa, Blackstone inyecta 270 millones en la compañía que irán directamente a la reducción de deuda.

¿Y el resto de las acciones, el 80%, que siguen en manos de Blackstone? Un ejemplo que cita Agut para pensar qué puede ocurrir es el proceso que siguió la empresa de juego Italia Lottomatica, que estaba en manos de otro fondo, Apollo, desde mayo de 2021. En mayo de 2023, Apollo sacó Lotto a bolsa a un precio de 9 euros. Desde entonces y hasta el pasado mes ha ido desprendiéndose de todo el capital por trozos. Hoy, Lotto cotiza a 24,8 euros, lo que significa una revalorización del 175% en algo más de dos años para una capitalización de 6.200 millones. Para Cirsa, si repitiera el ejemplo de Lotto, esto supondría valorar el 100% en 6.900 millones.

Estrategia de crecimiento

¿Entrar en el Ibex 35 es una posibilidad a corto plazo? Para Agut, "no hay ninguna regla, dependerá del valor de nuestra capitalización", además de la negociación de títulos. Según la valoración actual, solo hay una empresa del Ibex que valga menos que Cirsa: la energética Solaria, 1.250 millones.

En los últimos 10 años, Cirsa ha realizado 130 adquisiciones para crecer en los mercado sespañol, latinoamericano, italiano, marroquí y portugués con el fin de acelerar su diversificación. ¿Se mantendrá esta política? "Seguiremos con el mismo objetivo de crecer, trimestre a trimestre. Estas compras que hemos ido haciendo fueron de montos económicos relativamente pequeños, pero que nos otorgaban márgenes netos similares o superiores a los que ya teníamos", explica Agut, que sitúa como área de negocio más importante a futuro el crecimiento en las apuestas online. Para ello, en 2019, Cirsa pagó 70 millones por el 50% que Ladbrokes tenía en Sportium, que es la marca del grupo español en internet. En él se puede apostar al tenis -como el último partido del torneo de Wimbledon- hasta jugar a póker.

En 2028, las apuestas online deberían haber superado ya a las de los casinos como principales fuentes de ingreso de Cirsa. "Tenemos que ser líderes online en los países de habla española. Esta es nuestra prioridad, vía adquisiciones. Podemos invertir entre 400 y 500 millones de euros en los próximos tres años, usando nuestro flujo de caja, para realizar compras en nuestros distintos negocios. Todo dependerá de la oportunidad que se concrete, ya sea en los mercados que estamos o en los adyacentes, como Portugal, Costa Rica y Marruecos. A Mongolia no iremos. Nosotros no compraremos problemas. Somos como una tienda de proximidad. Nuestro cliente debe estar cerca".

Estados Unidos

En España, Agut espera seguir consolidando en un mercado muy atomizado: "Queremos que haya más gente que juegue moderadamente". En 2024, el 53,8% de la población de 15 a 64 años había jugado a juegos de azar, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), dependiente del Ministerio de Sanidad. Aquí se incluyen desde loterías hasta carreras de caballos.

¿Significa esto que Cirsa descarta el primer mercado del mundo de juegos, que es Estados Unidos? Algunas de las mayores empresas del sector son estadounidenses: MGM (10.000 millones de dólares de valoración), Caesars Entertainment (6.000 millones) y Las Vegas Sands (35.000 millones) y Hard Rock Café, propiedad de los indios Seminola, no cotizada. En EEUU, estas compañías, además de casinos, cuentan con el negocio hotelero. "Para entrar en EEUU o Macao, se requiere una inversión muy alta, necesitas generar determinadas economías de escala que no podemos. En EEUU, cada estado tiene su propia reglamentación. No estoy cerrando la puerta del todo, pero en los próximos años no entraremos. Es más fácil entrar en Brasil, donde se acaba de legalizar el juego online y podemos llevar a cabo alguna adquisición como hicimos, por ejemplo, en Perú", cuenta. ¿Hubo algún momento que interesó el ya moribundo proyecto de Hard Rock en Port Aventura? "No. No tenía ningún sentido planteárselo con las condiciones que se ofrecían", zanja taxativo.

Cuestión de ética

El primer casino de Europa se abrió en Venecia en 1638. En China, 250 años antes de Jesucristo, gracias al juego del keno, se financió la construcción de la Gran Muralla. Recuerda Agut: "Y de Jesucristo se sortearon las vestiduras". Hoy se pregunta por qué se valoran los juegos de azar de forma distinta a otros negocios. Empieza la defensa de un sector, el de los juegos de azar que ofrece Cirsa, que recibe críticas acervas desde muchas partes de la sociedad. "¿Por qué se observa con total normalidad que se pueda jugar a los distintos tipos de lotería, con publicidad inclusive en la TV, y al cupón de la ONCE, y hay quien ve mal nuestro negocio?". Y subraya que Cirsa paga 802 millones en impuestos al juego.

Agut recurre a los datos del OEDA para afirmar que el juego tiene mucha menos adicción problemática que otras actividades como beber alcohol, fumar, los videojuegos entre la población juvenil y el uso de internet. El observatorio cifra que, de la población de 15 a 64 años, el 1,4% tiene problemas con el juego, siendo las tragaperras el principal motivo, seguido de las carreras de caballos y el bingo.

Sus argumentos: "Tendríamos que definir lo que es ética. Lo que debe hacerse es apelar a la responsabilidad de las personas. La gente tiene que estar educada. Nosotros nos cuidaremos de impedir abusos y de avisar a quien se excede. Si hay que intervenir en algunos casos, se interviene. Tenemos a nuestro personal preparado para intervenir, para poder decirle a un cliente: cuidado que se está pasando. Incluso de poder decirle que no vuelva más. Hemos pasado de 8.000 personas en tratamiento por adicción al juego en España en 2020 a 6.300 hoy [según los datos de las autonomías]. Claro que hay que rebajarlos. ¿No debe ocurrir lo mismo con quien empieza a beber en exceso". Los inversores ya saben si vale la pena esta apuesta.