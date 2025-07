El Gobierno quiere acabar el año con 1.000 millones ejecutados del corredor mediterráneo

El Gobierno quiere acabar el año con 1.000 millones de euros ejecutados en el corredor mediterráneo. De momento, en el primer semestre del 2025, lleva 524,2 millones, según los datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible blanden el esfuerzo de método que se ha llevado a cabo desde 2018 para priorizar los tramos y, con el 100% ahora ya planificado, auguran que en 2027 se podrá contar con una primera fase en marcha.

El balance de los seis meses de este año revela, según el coordinador del corredor mediterráneo del Gobierno, Josep Vicent Boira, el "compromiso absoluto" con el proyecto. "Comprendo la percepción de la sociedad civil, que cree que se podría haber hecho más rápido, pero, cuando llegamos hace siete años, faltaba el 40% del corredor por planificar y apenas el 40% se estaba ejecutando", recuerda. Había recorridos en los que ni tan solo se sabía si se mantendría el ancho ibérico o se apostaría por uno mixto (gracias a un tercer hilo o raíl que permite circular con los dos), como en el caso del Vandellòs-Castelló, rememora.

Plan de trabajo

Boira lleva en el cargo justo siete años (los cumplió precisamente el 11 de julio) con el propósito de acelerar esta red de transporte ferroviario por el levante español. "No es solo una cuestión de dinero, de presupuesto del Gobierno: no puedes invertir si no tienes un plan de trabajo ordenado, que se adapte también al material rodante y, sobre todo, que sepas qué quieres hacer en cada tramo", prosigue el coordinador.

Producción en Ford Almussafes. / Miguel Ángel Montesinos

A los 524,2 millones de euros ejecutados hasta junio se añaden otros 616,9 millones en licitaciones desde enero, dentro de un volumen global de 8.084,5 millones licitados desde el inicio del proyecto y 6.121,2 millones adjudicados (701,4 millones este ejercicio). En total, la inversión efectivamente ejecutada se sitúa en 4.946,4 millones, de los cuales más de 500 corresponden a los primeros seis meses de 2025.

Empuje inversor

El objetivo de Transportes, explican, es sostener este ritmo y terminar el año alcanzando la barrera simbólica de 1.000 millones ejecutados, reforzando así el "compromiso" de dar continuidad a un corredor que ya está 100% planificado y tiene el 83% de su trazado en fase de obra, tal como reveló el jueves el propio ministro del ramo, Óscar Puente, en una visita a Barcelona.

En 2024 se destinaron 1.280 millones de euros, un 33% más que en 2023, cuando se alcanzaron los 964 millones. Si se confirma la previsión ministerial del 2025, en solo dos años se habrán culminado obras por valor de más de 2.000 millones, lo que el coordinador califica de "barbaridad", ya que demuestra la "voluntad de acelerar" un proyecto del que se habla desde hace lustros.

Conexión con empresas

No obstante, Josep Vicent Boira insiste en que el corredor mediterráneo "no solo se trata de unir en alta velocidad Barcelona y València en dos horas o dos horas y media" porque, pese a ser importante, ese es "un análisis reduccionista". El responsable ministerial, siempre didáctico, destaca que los trabajos permitirán que empresas como Seat en Martorell (Barcelona) o la Ford de Almussafes (València) cuenten con conexión ferroviaria para mover sus productos y componentes de fabricación de vehículos. Y, además, será con ancho internacional.

Obras en un tramo del Corredor Mediterráneo. / EP

Y es que, como lleva años repitiendo el lobi impulsor de esta infraestructura, Ferrmed, no solo es importante culminar el trazado ferroviario sino conectarlo con los nodos logísticos donde está el tejido económico sino también con los puertos de todo el arco levantino. Dentro de este impulso, el Ejecutivo destinará más de 1.000 millones de euros para mejorar los accesos ferroviarios a puertos estratégicos como Barcelona, Tarragona, Castelló, Sagunt, València, Alicante, Cartagena, Sevilla o Algeciras.

Entre las actuaciones más relevantes destacan la modernización de los accesos al Port de Barcelona —incluido el enlace de Can Tunis—, el nuevo ramal sur de Castelló, ya en obras, o la adaptación del puerto de Sagunt, cuya conexión ferroviaria culminará en 2026.

Cinco terminales intermodales

Ese despliegue logístico se completa con cinco terminales intermodales en construcción: La Llagosta (Barcelona), La Boella (en el Port de Tarragona), PortCastelló (también las instalaciones portuarias de Castelló), Parc Sagunt y Font de Sant Lluís (València). La terminal de La Llagosta, en el Vallès Oriental, está ultimando los trabajos, entrará en servicio en 2026 y aspira a convertirse en nodo principal con Francia, mientras que la terminal de Parc Sagunt atenderá la demanda logística de la gigafactoría de PowerCo y el polígono industrial Parc Sagunt II.

Estas instalaciones buscan reforzar la competitividad y absorber parte del tráfico que se moverá por la autopista ferroviaria entre València y Madrid, además de servir de nodo de enlace para futuras conexiones hacia Algeciras y otros puntos de la península.

Siete años después, el Ministerio de Transportes se muestra orgulloso del camino recorrido a pesar de que el balance semestral de la plataforma #QuieroCorredor, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) no sea tan benévolo. Valoran que continúan avanzando, sobre todo en los tramos entre València y Alacant, y entre Murcia y Almería, pero advierten de que varios puntos clave siguen arrastrando retrasos y carecen de calendarios de finalización definidos. Además, solo está un 36% del trazado en servicio.