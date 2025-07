¿Pueden los aranceles dañar seriamente la economía española?

INSTALACIONES DE LA FABRICA DE LA EMPRESA ACEITES ABRIL EN OURENSE / INAKI OSORIO

Desafortunadamente, muchas veces los análisis económicos no encuentran la neutralidad absoluta, porque ni siquiera hay consenso sobre qué indicador es el más atinado para evaluar el desempeño de una economía. El crecimiento del producto interior bruto (PIB) suele ser el mejor, pero hay matices que lo complementan. Se refieren a la sostenibilidad de dicho crecimiento. Para ello se analiza su calidad. Si se basa en un mayor endeudamiento, no es la más recomendable. Si se centra en un mayor número de horas trabajadas en vez de una mayor productividad, tampoco es lo mejor. Si la renta por habitante lo ha hecho peor que el PIB, le resta positividad. Finalmente, si el crecimiento se fundamenta en elementos que no pueden elevarse en exceso eternamente, como el gasto público, o con elevada volatilidad, como los inventarios, tampoco es lo más recomendable. Luego están los niveles, no los crecimientos, que justifican siempre excusas para matizar más las opiniones. Por ejemplo, si la tasa de desempleo es elevada o los salarios reducidos, aunque el PIB crezca, siempre habrá quien lo verá como negativo igualmente. Yo me centraré en el análisis evolutivo de si la economía está mejorando, no en los niveles.

Además, es importante tener claro el factor numérico. ¿Qué crecimiento se puede considerar positivo? Por ejemplo, en España, ¿el 1,4% es positivo? Para ello hay que tener referencias de evolución previsible a largo plazo, la estructural. Así, el crecimiento del PIB dependerá del aumento de horas trabajadas y del incremento de la productividad por hora. Como las previsiones demográficas son débiles y la productividad apenas creció el 1% en históricos largos previos a la pandemia, sería razonable esperar crecimientos del PIB no muy diferentes al 1,0%-1,5%. No obstante, como partimos de una tasa de desempleo aún algo superior a la estructural, el margen de mejora del empleo es algo superior. Por lo tanto, en los próximos cinco años lo esperable serían crecimientos medios anuales del 1,5%-2,0%. Es decir, si el crecimiento fuera del 1,4% antes preguntado, sería discreto.

Análisis numérico

En definitiva, ¿España está evolucionando positivamente? El PIB aumenta el 2,8%, claramente por encima del rango previsible para los próximos años del 1,5%-2,0%. Es decir, el análisis meramente numérico es positivo. Evaluemos la calidad del crecimiento. ¿Se está basando en un mayor endeudamiento? Este factor lo marca el saldo de la balanza externa por cuenta corriente. Si es negativo, aumenta la deuda del país, y si es positivo, se incrementa el ahorro. Pues bien, el saldo es positivo, el crecimiento muestra calidad por ese lado. Es cierto que el sector público sí se está endeudando, pero el ahorro privado lo está compensando. En una columna posterior explicaré el riesgo de los déficits públicos.

Por otro lado, el crecimiento, ¿se está basando en elementos menos recurrentes como gasto público o inventarios? No, se centra bastante en el consumo, que aumenta el 3,5%, más que el PIB agregado. Desde ese punto de vista, el crecimiento sigue presentando una calidad razonable. Pero ¿se está produciendo vía aumento de productividad o por incremento de empleo? La respuesta es por lo segundo. Además, como la población aumentó, sobre todo por la inmigración, el PIB por habitante creció menos que el PIB. Por lo tanto, la calidad del crecimiento, desde su componente de productividad, es mejorable. De hecho, los salarios netos de inflación están en los niveles de prepandemia todavía.

Peso reducido sobre el PIB

En conclusión, el crecimiento del PIB español es positivo en cantidad y razonable en calidad, sin excesos. En otra columna analizaré los riesgos existentes, que considero manejables, pero finalizaré la actual centrándome en el riesgo arancelario. Existe, pero es discreto a nivel macroeconómico. España no tiene superávit externo en bienes con Estados Unidos. Si se excluyen las difícilmente reemplazables importaciones de energía, la balanza es prácticamente neutra. Se basa en exportaciones e importaciones a Estados Unidos cercanas al 1% del PIB español. Por lo tanto, teniendo en cuenta dicho reducido peso sobre el PIB y posibles represalias arancelarias europeas (que podrían reducir importaciones españolas desde Estados Unidos y mejorar así el PIB), considero que el impacto potencial de los aranceles en la economía española sería poco significativo. Cabe matizar, eso sí, que hay sectores que podrían sufrir más por mostrar superávits externos con Estados Unidos, como el agroalimentario o segmentos industriales como aparatos eléctricos, cerámica o hierro y acero.