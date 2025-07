José Elías Navarro, empresario de éxito: “Estos son los 5 pilares básicos para triunfar”

José Elías Navarro no es un empresario cualquiera. Conocido por sus inversiones en energías renovables, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, ha construido un imperio desde cero y se ha convertido en una de las voces más influyentes del panorama empresarial español. Recientemente, ha compartido cuáles son, según él, los cinco pilares básicos para triunfar en la vida y en los negocios. Y, como era de esperar, no tienen nada que ver con fórmulas mágicas ni con grandes títulos universitarios.

Ser buena persona, o al menos justo

Para José Elías, el primer pilar es tan sencillo como contundente: “Intenta ser buena persona. Y si no puedes, al menos sé justo con lo que te vaya pasando en la vida.” Elías reivindica el valor de la ética personal como fundamento del éxito sostenible. No se trata solo de tener buenas intenciones, sino de actuar con coherencia, asumir la responsabilidad de los propios actos y no dejar cadáveres por el camino.

Sumar, restar, multiplicar y dividir

El segundo pilar del empresario catalán es también revelador por su simplicidad: “Con saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ya tienes bastante. Para todo lo demás, tienes a ChatGPT.” Para Elías, ya no es necesario memorizar grandes cantidades de información, como se exigía en el pasado. La clave está en entender los fundamentos de las cosas y saber cómo aplicarlos. En plena era de la inteligencia artificial, el empresario apuesta por un enfoque práctico: aprender a razonar y a utilizar las herramientas disponibles, en lugar de saturarse con datos que una máquina puede procesar en segundos.

Idiomas

Hasta hace poco, hablar varios idiomas era considerado imprescindible para triunfar. Sin embargo, José Elías lanza una reflexión provocadora: “Empiezo a pensar que lo de los idiomas está sobrevalorado. Tal y como avanza la inteligencia artificial, pronto nos meterán un chip en la cabeza y podrás hablar chino sin estudiarlo.”

Sociabilizar

El cuarto pilar es, según Elías, uno de los más importantes en la actualidad: sociabilizar. “No somos niños rata, tenemos que aprender a relacionarnos con el de al lado”, afirma con humor. En un entorno cada vez más digitalizado, donde muchas personas pasan horas delante de una pantalla sin interacción real, José Elías insiste en la necesidad de cultivar relaciones humanas. La capacidad de conectar con otros, generar confianza y trabajar en equipo es, para él, un factor clave del éxito profesional y personal. Las ideas no se construyen en soledad, y los grandes proyectos requieren de muchas manos.

La suerte es probabilidad, no magia

El último pilar que destaca José Elías es uno de los más debatidos: la suerte. Lejos de verla como una fuerza mística o reservada a unos pocos, Elías lo tiene claro: “La suerte es probabilidad pura. Todos tenemos la misma suerte.” Para él, atribuir el éxito de alguien exclusivamente a la suerte es minimizar el esfuerzo, la estrategia y la perseverancia que hay detrás. “Si después de un éxito alguien te dice ‘qué suerte has tenido’, niega la mayor”, recomienda. La suerte existe, sí, pero es solo una variable más dentro de un proceso mucho más complejo.