Duro Felguera no logra constituir la mesa negociadora del ERE en su primer intento

Duro Felguera no ha conseguido constituir la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la primera reunión mantenida para abordar el despido colectivo anunciado el pasado 23 de junio.

Según fuentes cercanas al proceso consultadas por Europa Press, la representación de los trabajadores no ha alcanzado un acuerdo para formalizar la mesa, a pesar de que la empresa ofreció diversas alternativas para facilitar su constitución. No obstante, esta falta de acuerdo no impide que comience el periodo de consultas, cuyo plazo legal de 30 días ya está en marcha y finalizará en torno al 10 de agosto.

El ajuste de plantilla afectará a cinco sociedades del grupo asturiano —Duro Felguera SA (DFSA), DF Operaciones y Montajes (DFOM), DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech— que en conjunto suman 699 trabajadores. Sin embargo, aún no se ha precisado cuántos empleados se verán directamente afectados por el recorte.

Por centros de trabajo, el ERE impactará en distintas ubicaciones. En DFSA, en Asturias y Madrid; en DFOM, en Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid; en DF Energy Storage, en Asturias, Huelva y Madrid; y en DF Intelligent Systems y DF Green Tech, ambos con sede únicamente en Asturias. Quedarán al margen del ajuste las sociedades DF Mompresa y DF Calderería Pesada.

Este nuevo expediente se produce después del anterior ERE aprobado por los trabajadores en noviembre de 2022, que supuso la salida de 180 empleados, frente a los 208 inicialmente previstos.

En medio del preconcurso de acreedores

La falta de acuerdo para constituir la mesa se enmarca en el contexto de la situación concursal que atraviesa la compañía. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha autorizado una nueva prórroga del preconcurso de acreedores hasta el próximo 31 de julio, lo que ha dado margen a la empresa para intentar cerrar un acuerdo de reestructuración con los acreedores y evitar así el concurso.

Duro Felguera notificó el ERE a la representación legal de los trabajadores pocos días después de que los juzgados asturianos concedieran esta segunda prórroga del preconcurso. La compañía ha manifestado su intención de alcanzar un pacto de reestructuración antes de que finalice julio, aunque ha advertido de que el proceso podría implicar "riesgos para los accionistas".

Pese al complejo escenario, la empresa asegura que las negociaciones con los acreedores avanzan y que ya se están resolviendo aspectos clave para definir el plan de reestructuración y su impacto patrimonial sobre el grupo de ingeniería.