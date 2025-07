El Corredor Mediterráneo alcanza el 83% de ejecución: 800 km en obras y plazo de dos años para unir Almería con Francia

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves en el Cercle d’Economia en Barcelona la importancia estratégica del Corredor Mediterráneo, y ha asegurado que esta infraestructura ferroviaria estará operativa para pasajeros entre Almería y la frontera francesa en el plazo de dos años, aunque con ciertas limitaciones iniciales en tramos como el túnel pasante de Valencia.

Puente ha destacado el impulso decisivo que el proyecto ha tomado desde 2018, y ha subrayado que entonces, "el 60% del corredor ni siquiera contaba con estudios previos”, mientras que hoy “el 100% está ya en fase de proyecto o de obra, y el 83% en ejecución o finalizado". Solo el año pasado se ejecutaron 1.300 millones de euros en el corredor y en 2025 se prevé alcanzar los 1.600 millones. "Se han adjudicado 6.000 millones de euros en este periodo, 5.000 millones ejecutados desde 2018 y se han licitado 8.000 millones de euros, lo que quiere decir que se está avanzando a un ritmo muy alto", ha sentenciado. Un corredor que -ha recordado- tiene unas características claras de "ancho estándar, sistema de seguridad RTMS e intermodalidad".

La nueva presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, dialoga con el ministro de Transportes Oscar Puente sobre Movilidad / EP

El ministro, que se ha trasladado a Barcelona para participar en un diálogo con la nueva presidenta del Cercle, Teresa García-Milà, sobre Movilidad, ha señalado que el Corredor Mediterráneo no solo consolidará la competitividad del transporte de mercancías —con un ejemplo concreto en la futura ampliación ferroviaria del puerto de Valencia que permitirá retirar de las carreteras unos 1.000 camiones diarios— sino que se ha convertido en “un corredor estratégico para la seguridad y defensa en la Unión Europea”, lo que garantiza, según ha afirmado, su financiación y blindaje ante eventuales cambios políticos.

Puente ha aprovechado este contexto para subrayar también la relevancia económica de Cataluña: "Sin una Cataluña bien conectada, España no puede competir”. Y es que, según ha argumentado, existen razones geográficas, demográficas e industriales que justifica la inversión sostenida en infraestructuras durante los últimos años en este territorio "como motor para consolidar el crecimiento económico y la mejora de la productividad que vive el conjunto de España".

"Aquí se habla mucho del porcentaje y ejecución presupuestaria, la primera comunidad española donde más dinero invierte mi ministerio, donde más dinero se ejecuta, es Cataluña seguida de Andalucía", ha añadido. Según los datos expuestos, solamente el puerto de Barcelona representa el 20% de todo el comercio exterior de España "y, por tanto, que Cataluña tenga una buena conexión es fundamental para el conjunto del país".

El ministro ha asegurado que se han dejado atrás siete años de austeridad en infraestructuras, con la parálisis que ha comportado, pero esto ha dado paso "a una época de una gran inversión, que el año pasado, por citarles un ejemplo, fueron 10.000 millones de euros ejecutados solo en el ministerio que dirijo, una cifra que no se producía desde los dos últimos años del Gobierno de Zapatero". "Estamos en una época de modernización del transporte público -ha indicado- y de una apuesta muy clara por la multimodalidad, por la conectividad de los distintos modos de transporte y la digitalización".

Sobre Rodalies ha argumentado que existen cuatro problemas eh fundamentalmente: de gobernanza, de obsolescencia de la infraestructura ferroviaria, sumado a una falta de capacidad y, por último, un problema obsolescencia del material rodante. "Quiero dejar claro que la falta de inversión es un problema del pasado. Desde que hemos llegado al gobierno se ha invertido en Rodalies más de 2.000 millones de euros para actualizar la infraestructura y mejorar la operativa", ha dicho. Además, según el ministro, se están tomando decisiones para mejorar la gobernanza e implementar mejoras, "que se van a notar de forma paulatina".

"Necesita incrementar la capacidad de Rodalies y renovar un material rodante que no se renueva desde el año 2008. Esto está en vías de solución". Los trenes nuevos están comprados, en fase de pruebas y homologación, y desde el ministerio esperan que antes de final de año, como muy tarde, se empezaran a recibir trenes a un ritmo semanal razonable que permita afrontar la renovación de la flota "en plazos razonables". No obstante, ha advertido que los problemas no van a desaparecer de golpe porque el material nuevo también da problemas hasta que se ajusta su uso.

Sin consenso en movilidad

Respecto a la próxima aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, vinculada también a fondos europeos, ha subrayado la oportunidad que supone para el tejido tecnológico y logístico catalán, ya que facilitará la apertura de nuevos mercados digitales y fomentará la innovación en el sector. Puente "tenía la esperanza de que iba a estar aprobada en este mes de julio", pero la situación política española, "hace que no acabe de materializarse el consenso". No obstante, espera que en el mes de septiembre pueda estar aprobado.

En esta línea ha explicado que España es el único estado de la Unión Europea que no tiene una ley de movilidad sostenible y que contar con ella es "un hito imprescindible para obtener fondos europeos de 1.000 millones". La nueva ley va a permitir que empresas especializadas "en big data, inteligencia artificial o desarrollo de software" puedan competir gracias a un nuevo mercado regulado de plataformas digitales, "cosa que en este momento no están pudiendo hacer".