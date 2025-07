Natalia de Santiago, experta en finanzas personales, explica qué pasa si quiebra tu neobanco: "Cuando tú tienes tu dinero en una cuenta..."

Neobancos como Trade Republic o Revolut se han establecido en España en los últimos meses y ya poseen el IBAN del país para facilitar las gestiones a todos sus clientes. Pero crecen las dudas sobre si el dinero está a salvo en el caso de que la entidad bancaria quiebre.

"Cuando tú tienes tu dinero en una cuenta de un banco español cualquiera, todo lo que tú tengas en cuentas o depósitos está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por titular y banco", ha advertido Natalia de Santiago en un vídeo en Instagram. Una normativa regulada por la Unión Europea, pero que solo vale en el caso de "cuentas normales, cuentas de ahorro o depósitos pero no a nada que esté invertido".

Bancos de otros países: ¿Qué pasa con tu dinero si quiebran?

Cuando este banco es de otro país pero tiene sucursal en España, "ese banco es de la Unión Europea, está cubierto por el Fondo de Garantía del país que sea, con las mismas garantías porque ya digo que esto está regulado a nivel europeo". La única diferencia es, poniendo de ejemplo ING, "te lo devolvería el Fondo de Garantía holandés".

"Si son países fuera de la Unión Europea, pues te tienes que enterar cuáles son las normas del Fondo de Garantía del país que sea", advierte.

Los neobancos "son nuevos y operan fundamentalmente por internet o en el móvil o lo que sea, pero tienen ficha bancaria normal y operan como bancos normales", afirma Natalia de Santiago. "Este es el caso, por ejemplo, de N26 en España, que es un banco alemán pero opera con sucursal en España. Es una cuenta que es tuya, individual y que está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por titular y banco".

El neobanco Trade Republic: ¿Qué hacer si quiebra?

"Trade Republic podría operar como un banco normal. Te podría dar una cuenta corriente normal pero de momento no lo está haciendo", avisa la experta en finanzas. " Lo que hace Trade Republic, cuando tú pones dinero en una cuenta de ahorro de Trade Republic, manda ese dinero a una cuenta en un banco custodio, es decir, un banco que suelen estar en Irlanda o en Alemania y las manda a unas cuentas que se llaman cuentas ómnibus que aglutina el dinero de muchos clientes en una sola cuenta", detalla.

Son cuentas segregadas y "Trade Republic tiene que llevar con una especie de contabilidad y decir exactamente qué parte de ese dinero es de cada titular". Pero si quiebra el banco, "como opera con bancos o irlandeses o alemanes, están en la Unión Europea y tienen fondo de garantía de depósitos con la regulación europea igual hasta 100.000 euros por titular y banco".

"Si quebrara el banco custodio donde Trade Republic ha puesto tus ahorros, no hay ningún problema, cubren el fondo de garantía de depósitos o de Irlanda", asegura Natalia de Santiago. Y si quebrara Trade Republic, si esta segregación que he dicho está perfectamente hecha, tampoco tendrías problema porque ese dinero que está en estas otras cuentas de estos otros bancos no entraría en la masa concursal, no estaría afectado por la quiebra en principio.

"La única cosa que no es exactamente igual que con un banco es que si esta segregación no estuviera bien hecha podría haber algún problema. Pero en principio no hay ninguna razón para pensar que no lo está haciendo bien", tranquiliza la experta.

Revolut: ¿Está seguro tu dinero en el caso de que quiebre?

Revolut tiene ficha bancaria en Lituania, que también es de la Unión Europea, "también tiene fondo de garantía de depósitos, también con las mismas condiciones de 100.000 euros por titular y banco, y también con los mismos plazos".

"Tiene otro tipo de cuenta, que son las que se llaman cuenta de e-money, de dinero electrónico, que tú puedes activar el que esté asociado a una cuenta normal en Lituania. Pero si tú solo tienes la cuenta de e-money, tienen otro tipo de garantías y no les aplica el fondo de garantía de depósitos, que es como una protección", recuerda Natalia. "Las cuentas de dinero electrónico tienen otro tipo de protección, pero no es el mismo nivel , es un poco inferior. Si todo está bien hecho, tu dinero también debería estar salvaguardado en una de estas cuentas, lo deberías recuperar sin problemas", añade.

Bancos supervisados por la UE: un caso más complicado

En el caso de las entidades con ficha bancaria en países de la Unión Europea supervisados "no son exactamente iguales, pero podéis poner una consulta directamente al banco o a la entidad que corresponda por escrito y están obligados a contestaros y a daros todos los detalles para que sepáis simplemente quién os cubre, en qué situaciones y cómo está garantizado vuestro dinero". El cliente debe asegurarse que , hasta esos 100.000 euros, "no haya ningún riesgo de que se sufra ninguna pérdida, aunque quiebre el banco o pase, aunque haya cualquier tipo de catástrofe financiera".

Otro caso complicado son las "cuentas de ahorro que en realidad son cuentas de inversión", ya que ese dinero "no está en una cuenta, está invertido en algún tipo de producto aunque sea de bajo riesgo". Una modalidad que funciona distinto y "no están cubiertos por el fondo de garantía de depósitos, sino que tienen otro tipo de protección".