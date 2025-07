El duro testimonio de Patricia tras cerrar su ferretería dos semanas: "Las vacaciones arruinan a los autónomos"

Patricia, propietaria de una pequeña ferretería en España, decidió este verano hacer lo que para muchos trabajadores por cuenta ajena es un derecho incuestionable: tomarse vacaciones. Sin embargo, tras dos semanas con la persiana bajada, regresó a su negocio con un sabor agridulce: alivio por el descanso, pero también una honda preocupación por el desplome de su cuenta corriente.

“Vuelves y ves que la cuenta ha bajado estrepitosamente. Ese mes no generaste ni la mitad”, relató en el programa La Linterna de COPE, dirigido por Ángel Expósito. Su testimonio puso rostro a un drama silencioso que afecta a miles de autónomos en España: descansar significa, literalmente, dejar de ingresar. Mientras tanto, las facturas —luz, alquiler, proveedores o la cuota de autónomos— siguen llegando puntuales.

Las cifras que retratan una precariedad estructural

Los datos avalan la experiencia de Patricia. Según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 25% de estos profesionales no se toma ni un solo día libre al año y el 50% no puede permitirse económicamente parar. Más preocupante aún: el 12% lleva más de tres años sin cerrar por vacaciones.

Patricia, que lleva años al frente de su negocio, forma parte del 43,7% de autónomos que sí logra tomarse un respiro estival, aunque no sin consecuencias. “Es necesario parar, pero ser autónomo y tener vacaciones supone no tener ingresos mientras los gastos continúan”, confesó. Para reducir el impacto, dividió sus dos semanas en periodos no consecutivos, una estrategia habitual entre quienes trabajan por cuenta propia para no perder completamente el contacto con sus clientes.

Mujeres autónomas: más dispuestas a descansar, pero con culpa añadida

El análisis de La Linterna subrayó también una brecha de género. Según ATA, el 48% de las mujeres autónomas planea vacaciones frente al 40,7% de los hombres. Aun así, muchas optan por épocas de menor actividad, priorizando la salud del negocio por encima de la propia.

La periodista económica Pilar García de la Granja lo explicó con claridad: “Ellas suelen elegir momentos de baja facturación, lo que en la práctica reduce aún más el beneficio del descanso”. Patricia lo ejemplificó a la perfección: “Cuando vuelves, notas que algunos clientes se han ido a la competencia”.

Vacaciones sin sueldo: así sobreviven los autónomos españoles que se atreven a parar / Archivo

El peso de un sistema que no protege su descanso

Los expertos que participaron en el programa coincidieron en señalar que el problema es estructural. Iván Alonso, analista de La Linterna, destacó que mientras el 62,7% de los autónomos descansa “en algún momento del año”, solo un 11,6% lo hace sin remordimientos. La culpa y el miedo a perder clientes son compañeros constantes.

Por si fuera poco, el 80% de las leyes aprobadas en el Congreso impactan directamente en los autónomos, según recordó García de la Granja: ya sea a través de impuestos, trámites o regulaciones. “Están siendo el objetivo abatido del Gobierno”, denunció, mientras Patricia añadía: “Cada vez hay más trámites y menos margen para respirar”.

¿Vacaciones fiscales o una utopía?

Algunas medidas como las llamadas “vacaciones fiscales” —30 días sin notificaciones de Hacienda para quienes activan la DEHú— ofrecen un alivio administrativo. Pero el presidente de ATA, Lorenzo Amor, advirtió en COPE que son “insuficientes para resolver el problema de fondo: que descansar sea un lujo”.

La solución, según los propios autónomos, pasaría por incentivos fiscales temporales o ayudas específicas durante los cierres vacacionales. Sin embargo, a día de hoy, esto parece un horizonte lejano. Mientras tanto, historias como la de Patricia evidencian la contradicción de un colectivo que sostiene cerca del 20% del PIB español pero vive sin red, obligado a elegir entre salud mental y estabilidad económica.

Como concluyó Ángel Expósito en el programa: “Hablamos mucho de macroeconomía, pero esta es la economía real: gente que trabaja sin poder parar, porque parar significa perderlo todo”.