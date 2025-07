Oliu (Banc Sabadell): "Si no cambian las condiciones, no le veo ninguna posibilidad a la opa"

Si hace unas semanas el presidente de Banc Sabadell, Josep Oliu, consideraba que la opa lanzada por BBVA tenía un 85% de opciones de fracasar, en estos momentos ya no ve "ninguna posibilidad" de que los accionistas de la entidad respalden la operación. Claro está, si no cambian las condiciones que ofrece su rival.

Así lo ha asegurado el banquero catalán minutos antes de participar en una reunión con accionistas en Alicante, donde este martes también se ha celebrado el encuentro anual de sus consejos asesores. Un órgano que reúne a empresarios destacados y expertos de las distintas regiones donde está implantada la entidad para pulsar su opinión sobre las cuestiones que atañen al desarrollo de su negocio.

Las declaraciones de Oliu llegan solo un día después de que BBVA haya remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto informativo de la opa, lo que anticipa que el periodo de aceptación del canje de acciones debería iniciarse a principios de agosto, algo que parece satisfacer al catalán. "Me alegra que los accionistas sean llamados a opinar tal como está la oferta hoy. Es una oferta que está fuera de mercado, no tiene precio, porque la prima es un 12% negativa y, por lo tanto, no tiene ningún atractivo", ha señalado en referencia a la cotización actual de ambas entidades.

Lluvia de dividendos

Además, el presidente del Sabadell también ha aprovechado para recordar la lluvia de millones con los que el banco tiene previsto recompensar a sus accionistas en los próximos meses: 1.300 millones en dividendos ordinarios este año y otros 2.500 millones como dividendo extraordinario en el primer trimestre de 2026, después de que se materialice la venta de su filial británica, el TSB, al Santander.

González-Bueno y Oliu, durante la reunión. / Pilar Cortés

"La última vez dije el 85%, pero ahora, si no cambian las condiciones, no le veo ninguna posibilidad", se ha mostrado tajante el banquero.

En la misma línea se ha expresado el consejero delegado del banco, César González-Bueno, también presente en el acto de Alicante, que considera que "la operación requiere de una subida necesariamente muy significativa del precio para que pueda tener éxito".

El ejecutivo ha señalado a lo ocurrido en este tiempo con la cotización de ambas entidades en el mercado para reforzar sus argumentos. Así, ha recalcado que, desde que se lanzó la opa, "el BBVA ha sido el banco que ha tenido el peor comportamiento en bolsa de todos los bancos españoles y el Sabadell ha sido el que ha tenido el mejor".

Venta de TSB

González-Bueno ha defendido la venta de la filial británica "que supone una grandísima operación reconocida por el mercado". Un argumento en el que también ha insistido ante los accionistas presentes en el Auditorio de la Diputación de Alicante: "Somos un proyecto rentable y solvente con un gran futuro en el que España es nuestro mercado 'core' y en el que estamos enfocados en acelerar el crecimiento de todos los negocios. A ello se suma que no tenemos exposición relevante en los mercados emergentes", ha subrayado el CEO del Sabadell.

Eso sí, el ejecutivo no ha querido entrar a valorar las condiciones impuestas por el Gobierno para autorizar la fusión, que impedirán a BBVA, en caso de que triunfe la opa, fusionar ambas entidades durante un plazo de tres años, prorrogables por otros dos más. Un tiempo en el que tampoco podrán despedir ni cerrar oficinas, como consecuencia de la opa.

Oliu atiende a los medios, en Alicante. / Pilar Cortés

En cuanto a la posibilidad de que el banco presidido por Carlos Torres recurra ante los tribunales estas condiciones, Josep Oliu, ha querido restar importancia a esta posibilidad. "A nosotros no nos preocupa nada. Si recurren a los tribunales, que han dicho que a lo mejor recurrían, serían las decisiones del Gobierno, pero a nosotros no", ha señalado el banquero.

Compromiso con Alicante

Por otro lado, Oliu ha reiterado el compromiso de la entidad con Alicante, a pesar de la decisión de devolver la sede de la entidad a Cataluña. "La Comunidad Valenciana, y Alicante en particular, son esenciales no sólo para nuestro presente, sino para nuestro futuro. Este territorio es un motor de crecimiento económico que destaca por su espíritu emprendedor y su gran potencial innovador. Desde Banco Sabadell, nuestro objetivo es seguir trabajando codo con codo con las empresas y la sociedad valenciana", ha asegurado.

Al respecto, la celebración de la reunión anual de los consejos asesores en la ciudad es uno de los compromisos que adquirió la entidad como "compensación" al traslado del domicilio social, además de la potenciación del Centro de Tecnologías Avanzadas que el banco tiene en el municipio.