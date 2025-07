Esade mira al futuro con Anna Xicoy, nueva presidenta del Patronato, y consolida su vocación transformadora

Anna Xicoy ha sido nombrada por la Compañía de Jesús como nueva presidenta del Patronato de la Fundación Esade, iniciando así una etapa que se prevé marcada por el refuerzo del liderazgo con propósito y el compromiso con el impacto social. Sustituye en el cargo a Jaume Guardiola, quien culmina un mandato iniciado en 2021 durante el cual la institución ha afianzado su prestigio académico y su proyección internacional en un contexto de profundos cambios globales.

Con este nombramiento, Anna Xicoy se convierte en la primera mujer en presidir el máximo órgano de gobierno de la Fundación Esade. “Es un honor asumir esta responsabilidad en un momento en que la educación y el liderazgo con propósito son más necesarios que nunca. Trabajaré para que Esade permanezca fiel a la tradición pedagógica jesuita, con casi 500 años de historia, y continúe formando personas comprometidas, compasivas, conscientes y competentes para la construcción de un mundo más justo”, ha subrayado la nueva presidenta, quien también ha reafirmado la voluntad de consolidar la pertenencia de Esade a redes internacionales como UNIJES y la IAJU.

El periodo de Jaume Guardiola al frente del Patronato ha coincidido con hitos destacados para la escuela de negocios. Bajo su mandato, Esade ha sido reconocida por el Financial Times con el octavo mejor Full-Time MBA del mundo y el quinto de Europa. Además, la institución ha inaugurado un nuevo campus en Madrid y ha lanzado programas punteros como el Bachelor in Business and Artificial Intelligence, que integran management y tecnología para responder a las demandas de un mercado en plena transformación digital.

Durante estos años, Esade ha reforzado la captación de talento global —el 38,6 % de su alumnado procede del extranjero— y ha incrementado su compromiso con la diversidad socioeconómica, destinando el último curso cinco millones de euros a becas que beneficiaron a 295 jóvenes. Este camino de internacionalización también se ha consolidado con la llegada en septiembre de 2024 de Daniel Traça como director general, líder con una marcada visión global y plenamente alineado con los valores humanistas de la institución.

Guardiola ha expresado su satisfacción por la trayectoria alcanzada: “Presidir el patronato de Esade en un periodo tan complejo ha exigido la mirada amplia que siempre he defendido. La aceleración digital y las crecientes tensiones globales exigen a las instituciones académicas una gran capacidad de adaptación. Esade ha sabido liderar esta transformación desde la innovación académica y reforzando su compromiso con el impacto social”.

Trayectoria de Anna Xicoy

Licenciada y MBA por Esade, Anna Xicoy aporta una sólida experiencia en la gestión de servicios públicos y privados. Desde 2013 es directora de Negocios y Operaciones y subdirectora general de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), entidad que gestiona infraestructuras clave para la ciudad en movilidad, ocio, cultura y medio ambiente. Anteriormente, ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en sectores tan diversos como telecomunicaciones, edición, tecnología, capital riesgo, deporte y auditoría. Su implicación con el tercer sector y la transformación social se refleja en su participación en órganos de gobierno de diversas entidades sin ánimo de lucro.

Con este relevo, el Patronato de la Fundación Esade, compuesto por destacadas personalidades del ámbito empresarial, académico y jesuita, inicia una nueva etapa bajo la presidencia de Xicoy, que se ha propuesto fortalecer la misión educativa y transformadora de Esade, siempre al servicio del bien común.